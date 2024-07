Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết xin bồi thường thiệt hại trong vụ án bằng tài sản cá nhân

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến doanh nhân La “điên”, cơ quan công an đã bắt tạm giam Tô Duy Diệp, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Ngày 1/7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan điều tra, Công an thành phố Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 liên quan đến vụ tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến.