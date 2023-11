Cựu chiến binh Gia Lai tham gia hòa giải 258 vụ tranh chấp, mâu thuẫn

Năm 2023, các đơn vị đã phát động phong trào thi đua đến từng cơ sở Hội; tổ chức nhiều hình thức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đơn vị đã trích hàng trăm triệu đồng thăm hỏi, hỗ trợ vốn sản xuất, xây dựng và sửa chữa 27 nhà ở cho cán bộ, hội viên gặp khó khăn; vận động xây dựng quỹ Hội, Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, thu hội phí đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Ngoài ra, các cấp Hội phối hợp với ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tích cực tham gia phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tham gia hòa giải 258 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng; kiện toàn 783 tổ tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy… góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nay Hứ đề nghị các đơn vị tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn Hội cơ sở tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào “CCB gương mẫu” gắn với các nhiệm vụ chính trị của Hội.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với tuyên truyền nghị quyết đại hội hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; đẩy mạnh phát triển hội viên, nhân rộng mô hình hay, điển hình tiên tiến; tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.