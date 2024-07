Cứu 9 người bị kẹt thang máy tại nhà hàng ở TP.HCM

Ngày 14.7, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.5 (TP.HCM) đã giải cứu thành công 9 nạn nhân trong sự cố kẹt thang máy xảy ra tại một nhà hàng trên đường Nguyễn Tri Phương (P.9).

Theo cơ quan chức năng, lúc 23 giờ 30 phút ngày 13.7, Công an Q.5 nhận tin báo cứu nạn, cứu hộ kẹt thang máy tại nhà hàng K. Ngay lập tức, Công an Q.5 điều động Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ xuất 2 xe chuyên dụng cùng 12 chiến sĩ phối hợp Công an P.9 tiếp cận hiện trường, thực hiện công tác cứu nạn.

Tại đây, cơ quan chức năng xác định có 9 người bị mắc kẹt và trấn an, yêu cầu các nạn nhân giữ bình tĩnh, đảm bảo sức khỏe, không hoảng loạn trong khi các chiến sĩ đang thực hiện biện pháp kỹ thuật.

Sau khoảng 35 phút, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.5 đã đưa thang máy về đúng vị trí tầng và mở cửa thang máy, đưa 9 người bị mắc kẹt ra khỏi thang máy an toàn.

Nguyên nhân của sự cố kẹt thang máy nói trên đang được công an tiếp tục làm rõ.