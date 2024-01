Công an phá cửa, cứu 7 người mắc kẹt trong thang máy trụ sở Bộ Công thương

Bà Phạm Thị Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu cùng con gái bị Công an TP Hà Nội bắt khẩn cấp về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai vợ chồng và 1 người con ở xã An Hà, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tử vong, nghi do ngạt khí khi sưởi ấm bằng than hoa.