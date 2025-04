Củng cố hồ sơ để xử lý người đăng thông tin sai sự thật về học sinh APC Gia Lai

(GLO)- Chiều 14-4, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý chị L.P.T.O. (SN 1997, trú tại phường Diên Hồng, TP. Pleiku) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Trước đó, vào ngày 16-2, tài khoản Facebook “Oanh Tu Le Pham” bình luận bài viết của tài khoản “Hoa Mặt Trời” trong nhóm kín “Team Mẹ & Bé Gia Lai Siêu Đẳng ProVip” với nội dung “Dạo này học Châu Á Thái Bình Dương bọn nhỏ hư nhiều lắm; tận mắt thấy người lạ giao cần cỏ cho học sinh. Học sinh cấp 2-3 hút thuốc, vape, đặt shisha đủ hư chưa chị. Ba mẹ gửi con trong đó đưa đi đón về xong hư hết”.

Lực lượng Công an đã mời chị O. (bìa phải) đến làm việc. Ảnh: Văn Ngọc

Thông tin đã lan truyền trên mạng xã hội và được phụ huynh học sinh phản ánh về Ban giám hiệu Trường Quốc tế châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai). Sau khi nắm bắt thông tin, nhà trường khẳng định những thông tin do tài khoản “Oanh Tu Le Pham” đăng tải là sai sự thật, xúc phạm đến uy tín của nhà trường, giáo viên và học sinh nên đã trình báo với cơ quan chức năng.

Qua xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ xác định tài khoản “Oanh Tu Le Pham” là của chị L.P.T.O. nên đã mời làm việc. Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, chị O. thừa nhận nội dung bình luận trên là do chị đăng tải nhưng không cung cấp được chứng cứ có liên quan.

Chị O. cũng chưa từng chứng kiến học sinh APC Gia Lai hút thuốc, vape, đặt shisha như đã phản ánh. Sau khi được cơ quan Công an giải thích, chị O. thừa nhận thông tin mình đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật, đồng thời gửi lời xin lỗi đến nhà trường.