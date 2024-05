Công an TP HCM bắt Giám đốc Công ty Đào Ngọc Bình

Trong quá trình điều tra vụ tổ chức đánh bạc tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa), cơ quan điều tra phát hiện có 1 con bạc người Hàn Quốc bị Interpol truy nã và 1 phó trưởng phòng 4 thuộc Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an tại phía nam, nhận hối lộ nhiều lần để bảo kê sòng bạc.

Bước đầu, Công an tỉnh Hà Nam xác định đường dây làm giả tài liệu do 2 thanh niên cầm đầu đã sản xuất, làm giả 50.000 giấy từ giả cho khách hành trên cả nước, thu lời bất chính hơn 100 tỉ đồng.

Có ít nhất 3 cán bộ đương chức liên quan đến vụ án vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định khởi tố về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại UBND phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn.

(GLO)- Những năm qua, Đội Cảnh sát 113 (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai) trở thành lực lượng tiên phong trong đấu tranh phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Ngày 24/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thành Long và Vũ Thành Huy - là hai nghi can giết người, bỏ trong vali đưa lên núi phi tang.

Giám đốc và kế toán một hợp tác xã ở Đắk Lắk bị bắt do lập các chứng từ khống để quyết toán, nhận tiền của nhà nước chi trả hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi.

Đoàn Nguyễn Ngọc Thương là nữ DJ từng làm việc ở nhiều tụ điểm có tiếng ở TP HCM cùng bạn trai đi trộm bị công an bắt giữ.

(GLO)- Lời Tòa soạn: Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2024, ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phá chuyên án, Công an Đà Nẵng thu giữ 500 trang tài liệu thể hiện lịch sử đánh bạc của đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 200 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra vụ án "đưa, nhận hối lộ", Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt thêm 3 bị can, trong đó có một nguyên giám đốc và một phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn.