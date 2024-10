Công an tỉnh Gia Lai truy tìm người bị tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cụ thể, ông Nguyễn Minh Chánh không có tên gọi khác, quê quán tại tỉnh Phú Yên; nơi đăng ký thường trú tại thôn Đại Bình, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Chỗ ở khác tại 60-BH1 khu Bích Hợp, phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Quyết định truy tìm người của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai)

Ông Chánh có quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không. Số căn cước công dân là 054082007101, được cấp bởi Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an); có cha tên Nguyễn Đức Thanh, mẹ là Lê Thị Tấn, vợ là Trần Thị Phương (SN 1987).

Ông Nguyễn Minh Chánh là người bị tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhưng hiện không rõ đang ở đâu.

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) truy tìm để phục vụ công tác giải quyết tố giác về tội phạm theo quy định. Đồng thời, đề nghị các cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai và Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp truy tìm.

Khi tìm thấy người bị tố giác nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) theo địa chỉ: số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; số điện thoại: 0694.329.109 (hoặc Điều tra viên thụ lý Nguyễn Thành Long qua số điện thoại 0329.368.779).