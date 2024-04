Công an huyện Ia Pa kết nghĩa với thôn Plơi Apa Ama Lim

(GLO)- Sáng 19-4, Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ kết nghĩa với thôn Plơi Apa Ama Lim (xã Chư Mố) và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền pháp luật.

Đây là đơn vị đầu tiên trong tổng số 45 đơn vị của huyện thực hiện Quyết định số 1837-QĐ/HU của Huyện ủy Ia Pa về phân công các phòng, ban, ngành, các cơ quan đơn vị Trung ương, tỉnh đứng chân trên địa bàn huyện thuộc các tổ chức cơ sở Đảng sinh hoạt tại địa phương kết nghĩa với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn theo Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trước khi diễn ra lễ kết nghĩa, thành viên Đội xung kích chuyển đổi số và tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông, phòng-chống tội phạm của huyện đã phổ biến một số nội dung của Đề án 06 về công tác cấp căn cước công dân, thu nhận hồ sơ định danh điện tử và triển khai dịch vụ công trực tuyến…

Tại buổi lễ ký kết, sau khi thông qua kết quả khảo sát, kế hoạch, lộ trình cụ thể của chương trình kết nghĩa, lãnh đạo Công an huyện và đại diện hệ thống chính trị thôn đã ký kết bản giao ước kết nghĩa.

Qua khảo sát, Plơi Apa Ama Lim là thôn đặc biệt khó khăn của xã Chư Mố, thôn có 295 hộ với 1.354 khẩu, hộ dân tộc thiểu số chiếm 98,31%. Thôn còn 75 hộ nghèo, chiếm 25,86% trên tổng số hộ của xã.

Thông qua hoạt động kết nghĩa, 2 đơn vị sẽ thường xuyên phối hợp tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của Nhân dân, giúp thôn phát triển toàn diện, phấn đấu mỗi năm giúp đỡ từ 1 đến 3 hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn trong thôn phát triển…

Dịp này, Công an huyện đã tặng 75 bình chữa cháy cho 75 hộ nghèo của thôn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện và Công an xã Chư Mố tặng 2 chiếc xe đạp cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.