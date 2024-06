Công an Gia Lai truy bắt đối tượng tàng trữ trái phép ma túy

Tạm đình chỉ hoạt động một trung tâm Đăng kiểm ở Gia Lai Trung tâm Đăng kiểm 81-03D ở Gia Lai đã bị tạm đình chỉ hoạt động trong thời gian 3 tháng sau khi có 3 người liên quan bị khởi tố.

Đăk Tô: Tai nạn giao thông làm một người tử vong tại chỗ Công an huyện Đăk Tô đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều 5/6 giữa xe ô tô tải và xe mô tô khiến một người tử vong tại thị trấn Đăk Tô (huyện Đăk Tô).

'Nổ' là 'cán bộ Tổng cục Tình báo', 'cán bộ Văn phòng Chính phủ' lừa hàng chục tỉ đồng "Nổ" đang làm việc tại Văn phòng Chính phủ, cùng đồng phạm lừa các chủ doanh có ý định xin thầu thi công hàng chục tỉ đồng, Vũ Văn Thắng lĩnh án.

Gia Lai: Tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng trái phép, 3 đối tượng lãnh án (GLO)- Sáng 5-6, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt đối với 2 bị cáo về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và 1 bị cáo về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Tài xế bị phạt 4 triệu đồng vì chở 4 cô gái trong cốp ô tô (GLO)- Công an huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) vừa ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng người điều khiển ô tô con chở 4 phụ nữ ngồi trong cốp để hành lý.



Vụ 3 người trong một gia đình tử vong: Bước đầu xác định nghi phạm gây án Ngày 4-6, Công an tỉnh Thái Bình bước đầu xác định nguyên nhân vụ án 3 người trong 1 gia đình ở thôn Bồn Thôn, xã Trung An, huyện Vũ Thư tử vong bất thường.

Giết cha mẹ ruột, lãnh án tử hình HĐXX nhận định, các tình tiết giảm nhẹ không đủ để HĐXX khoan hồng đối với hành vi phạm tội của bị cáo. Sau khi HĐXX tuyên án, anh và chị của bị cáo khóc lớn, nhìn theo bị cáo bị dẫn giải rời phòng xử.

Truy tố đối tượng nhiều lần giao cấu với bé gái 12 tuổi Ngày 4-6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định truy tố bị can Trần Văn Chiến để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Kbang kéo giảm tai nạn giao thông (GLO)- Trong 5 tháng đầu năm nay, huyện Kbang đã kéo giảm số vụ và số người chết do tai nạn giao thông (TNGT) so với cùng kỳ năm ngoái. Để có được kết quả này, Công an huyện đã quyết liệt triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Triệu tập khoảng 100 người, bắt khẩn cấp 14 tài xế xe ôm công nghệ Be Khoảng 100 tài xế xe ôm công nghệ thuộc hãng "Be Group" tụ tập lạng lách, gây mất an ninh trật tự, công an đã bắt 14 người để điều tra.

Pleiku phát hiện 4.271 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ thông qua hệ thống camera phạt nguội (GLO)- Qua thống kê từ ngày 1-1 đến 28-5, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã ghi nhận và gửi thông báo 4.271 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ thông qua hệ thống camera giám sát xử lý phạt nguội của Công an tỉnh và thành phố.

Công an TP. Buôn Ma Thuột: Tạm giữ hình sự đối tượng dùng roi điện cướp tài sản Ngày 2/6, Công an TP. Buôn Ma Thuột cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thiện Phúc (37 tuổi, trú xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Bắt đối tượng vận chuyển 6 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) vừa bắt đối tượng Lương Đức Nguyên, trú thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, thu giữ 6 bánh heroin cùng hàng nghìn viên ma túy tổng hợp.

Mất 2,8 tỷ đồng vì "sập bẫy" bán hàng trên mạng (GLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai vừa tiếp nhận đơn trình báo của bà H. (54 tuổi, ở phường An Phú, thị xã An Khê) về việc bị đối tượng có tài khoản Facebook “Nguyễn Văn Hoàn” lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Chư Prông: Khẩn trương xác minh người đàn ông tử vong trong nhà trọ (GLO)- Chiều 2-6, ông Nguyễn Văn Phụng-Bí thư Đảng ủy xã Ia Piơr (huyện Chư Prông) cho biết: Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân 1 người đàn ông tử vong tại phòng trọ.

Làm rõ đối tượng giả chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (GLO)- Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Huỳnh Chí Linh (SN 1997, trú tại xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

