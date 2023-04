Tin liên quan Xác minh clip 2 nữ sinh đánh nhau nghi ở Gia Lai

Theo ông A.: Khoảng 13 giờ ngày 7-3, khi đang điều khiển xe máy từ nhà ở của gia đình để đi xử lý công việc cá nhân tại hẻm 15/1 Lê Lợi (phường Tây Sơn) thì bất ngờ bị 2 người đàn ông nhảy xuống từ 2 xe máy chạy ngược chiều đấm đá liên tục vào đầu, mặt, ngực. Bị hành hung bất ngờ nên ông A. không kịp nhận dạng nhóm đối tượng lạ này. “Thời gian qua, tôi và gia đình không gây hiềm khích với ai nên không biết kẻ nào đã cố tình tấn công, hành hung mình. Sau khi bị đánh, tôi đã trình báo với Công an phường Tây Sơn (TP. Pleiku) và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cơ quan Công an cũng đã đưa tôi đi giám định thương tích tại Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai. Vụ việc này khiến gia đình tôi lo lắng, bất an. Rất mong cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ, xử lý nhóm người lạ có hành vi côn đồ”-ông A. cho hay.

Được biết, vụ việc đang được Công an TP. Pleiku tiến hành điều tra, làm rõ.