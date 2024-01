Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động Gia Lai

Chiều 26-1, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), đoàn công tác Trung ương do đồng chí Vương Đình Huệ-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã thăm và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Gia Lai.

Dự buổi trao tặng quà, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh… cùng 400 đối tượng được nhận quà trong dịp này.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ân cần hỏi thăm đời sống, việc làm, thu nhập của công nhân lao động và tận tay trao quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hộ nghèo, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn công tác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi đến các đại biểu, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai lời chúc mừng năm mới “an khang, thịnh vượng”, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, mỗi dịp Tết đến xuân về, Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể luôn quan tâm, cố gắng dành nhiều nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm góp phần chăm lo để tất cả mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết. Điều này thể hiện truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” đầy nhân văn, ý nghĩa của dân tộc Việt Nam.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, năm 2023 đã khép lại. Dù có nhiều khó khăn nhưng cả nước cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Năm 2023, mức tăng trưởng khá cao so với các nước trên thế giới. Nền kinh tế vĩ mô ổn định và dần dần phục hồi. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong thành tích chung đó, tỉnh Gia Lai có nhiều nỗ lực, cố gắng. Gia Lai là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn, tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao. Những năm qua, dưới sự hỗ trợ của Trung ương, bạn bè các tỉnh trong khu vực, Gia Lai đã có bước phát triển. Tỉnh triển khai tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Các hoạt động thể thao, du lịch tiếp tục có những khởi sắc. Tỉnh thực hiện tốt các chính sách văn hóa, xã hội; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng...

Đặc biệt, Gia Lai đã có nhiều chính sách quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công và chăm lo Tết cho người nghèo; tỉnh làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương những thành tích, cố gắng, nỗ lực mà Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đạt được trong năm 2023. Với thành tích và sự ổn định cùng với tầm nhìn, tư duy như trong Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1750/QĐ-TTg ngày 30-12-2023 sẽ là tiền đề, động lực đưa Gia Lai ngày càng phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các thành viên trong đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã trao 400 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo và công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng.

Qua đây, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, mong các gia đình chính sách, hộ nghèo, bà con có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên, từng bước xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; đóng góp vào sự phát triển chung của Gia Lai.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên chứng kiến lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao biển tượng trưng tặng 200 nhà Đại đoàn kết (trị giá khoảng 10 tỷ đồng, huy động từ nguồn xã hội hóa) cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.



Chủ tịch Quốc hội và Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chứng kiến Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm trao biển tượng trưng số tiền 300 triệu đồng được huy động từ nguồn xã hội hóa tặng hộ đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Gia Lai.