Chư Sê: Người đàn ông đi xe máy bị thương nặng sau va chạm với ô tô

(GLO)-Từ ngày 1-3, 17 đơn vị Công an cấp huyện trên địa bàn Gia Lai sẽ chính thức giải thể. Sau khi Công an cấp huyện giải thể, Công an tỉnh sẽ có 26 đơn vị cấp phòng và 218 đơn vị Công an cấp xã.