Chư Pưh: 11/14 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 có khả năng đạt và vượt

Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Đông-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Qua gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025), Chư Pưh đã đạt được những kết quả quan trọng. Theo đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 9,86%/năm (chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 10,85% trở lên). Tổng giá trị sản xuất năm 2023 ước thực hiện 7.771 tỷ đồng, tăng 2.373 tỷ đồng so với năm 2020, đạt 87,05% chỉ tiêu Nghị quyết. Tổng mức đầu tư toàn xã hội bình quân là 1.945 tỷ đồng, đạt 82,2% chỉ tiêu Nghị quyết. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hàng năm 459,05 tỷ đồng, đạt 107,8% chỉ tiêu Nghị quyết.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng ngành nông-lâm nghiệp, thủy sản; tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, khuyến khích, tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ nông dân xây dựng một số chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ sản phẩm gắn với việc hình thành vùng sản xuất chuyên canh. Triển khai Dự án thâm canh cây có múi đạt 30 ha, trong đó 20 ha cam CS1, 10 ha bưởi đỏ Hòa Bình. Dự kiến đến cuối năm 2023, huyện có 6/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 9 thôn-làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Tăng trưởng công nghiệp và xây dựng bình quân là 14,47%. Giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) đạt 1.671 tỷ đồng, tăng 557 tỷ đồng so với năm 2020. Toàn huyện hiện có 134 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ 2.482 tỷ đồng (tăng 98,02 tỷ đồng so với năm 2020), 16 HTX, 1.472 hộ kinh doanh.

Hội nghị đánh giá, trong số 14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X đề ra có 11 chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt đến cuối nhiệm kỳ; 3 chỉ tiêu dự báo khó đạt gồm: huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 và số xã, làng đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Trên cơ sở đó, tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá, phân tích những nguyên nhân, kết quả đạt được; đồng thời đề xuất các giải pháp để triển khai các chỉ tiêu để phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt kế hoạch đề ra.

Theo đó, Đảng bộ huyện tiếp tục tập trung hoàn thành 5 chương trình trọng tâm Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững và nâng cao đời sống người dân; triển khai thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, tập trung nguồn lực xây dựng làng Thơh Ga B (xã Chư Don) trở thành làng điểm nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện…