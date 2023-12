Chư Păh: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất năm 2024 đạt 9,5% trở lên

Năm 2024, huyện tiếp tục duy trì mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025) của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI đã đề ra, đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi.

Tập trung rà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và triển khai thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu; huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng-chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2024 là: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 9,5% trở lên, tổng giá trị sản xuất đạt 8.962,72 tỷ đồng. Trong đó, ngành nông-lâm nghiệp, thủy sản là 3.621,68 tỷ đồng, tăng 8,53% so với năm 2023; ngành công nghiệp-xây dựng 3.671,79 tỷ đồng, tăng 10,53% so với năm 2023; ngành thương mại-dịch vụ 1.669,24 tỷ đồng, tăng 9,38% so với năm 2023.

Cơ cấu kinh tế (theo giá hiện hành) chuyển dịch như sau: Ngành nông-lâm nghiệp chiếm 38,10%, giảm 0,07% so với năm 2023; ngành công nghiệp-xây dựng chiếm 36,50%, tăng 0,06% so với năm 2023; ngành thương mại-dịch vụ chiếm 25,40%, tăng 0,01% so với năm 2023.

Huyện phấn đấu có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số lên 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiếp tục phấn đấu xây dựng làng Phung (xã Ia Mơ Nông) đạt chuẩn nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng số tiêu chí nông thôn mới bình quân/xã lên 14 tiêu chí. Thu ngân sách nhà nước huyện hưởng theo phân cấp dự kiến là 48,130 tỷ đồng. Chi ngân sách dự kiến 578,606 tỷ đồng (bằng 81,65% so với năm 2023).

Thu nhập bình quân đầu người 53 triệu đồng/năm (tăng 4,9% so với năm 2023). Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 1,12% (bằng so với năm 2023); số lao động được giải quyết và tạo việc làm mới 1.400 người (bằng 100,72% với năm 2023); tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 5,46% (mức giảm tỷ lệ nghèo đa chiều 1,7% so với năm 2023); trung bình 1 vạn dân có 5,4 bác sĩ (bằng so với năm 2023); giữ vững 14/14 xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế theo tiêu chí mới. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,75% (bằng 98,79% so với năm 2023).

Tỷ lệ huy động học sinh Tiểu học đi học đúng độ tuổi đạt 99,20%. Duy trì tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là 62,22% (tương đương 28 trường). Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 81,62%. Tỷ lệ che phủ của rừng (kể cả diện tích cây cao su) chiếm 39,90% trở lên (tăng 0,15% so với năm 2023). Giao quân đạt 100% chỉ tiêu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nay Kiên-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện-đề nghị UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát các chỉ tiêu, đối với những chỉ tiêu chưa hoàn thành cần tập trung thực hiện đồng bộ. Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch đến năm 2025. Tạo môi trường thuận lợi cho các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị cơ quan thuế, các cơ quan, các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện nghiêm việc quản lý đối tượng thu, theo dõi sát tiến độ thu nộp ngân sách để kịp thời triển khai các giải pháp quản lý thu, khai thác các nguồn thu. Thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và các chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn tồn đọng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.