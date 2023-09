Chư Păh di dời cây si có hình thù giống mặt người

Tin liên quan Tin đồn thân cây có hình thù giống mặt người ở Chư Păh: Đừng để sự hiếu kỳ làm mờ lý trí

Theo ông Phạm Văn Trung-Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng: Tối 12-9, UBND xã chỉ đạo lực lượng, thuê người cùng phương tiện tiến hành đào gốc di dời cây si qua nhà thờ Ea Lũh, cách chợ xã Nghĩa Hưng khoảng 2 km. Việc di dời, dựa trên sự chỉ đạo của UBND huyện và ý kiến, nguyện vọng của bà con nhà thờ làng Ea Lũh; đồng thời, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, tránh gây ảnh hưởng việc buôn bán tại đây.

“Cây si là của Ban quản lý chợ trồng để che bóng mát, tuy nhiên do lá rụng nhiều nên chợ cũng muốn chặt bỏ nhiều lần, mất công quét dọn chợ. Vừa rồi, một số người chụp hình đưa lên mạng có hình thù giống mặt người gây ảnh hưởng phức tạp đến anh ninh trật tự, việc lưu thông và sinh hoạt buôn bán khu vực trong chợ. Sẵn dịp này, chúng tôi tiến hành di dời luôn thuận tiện cho việc mua bán. Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng theo dõi nắm tình hình”-ông Trung cho hay.

Như Báo Gia Lai thông tin, do sợ cây ngã đổ vào mùa mưa bão gây nguy hiểm cho tiểu thương và người dân trong chợ nên tháng 4-2023, Ban Quản lý chợ đã cho người cắt tỉa cành nhánh cây này. Đến ngày 20-8, Ban Quản lý chợ quyết định hạ tán cây si để đảm bảo an toàn mùa mưa bão sắp tới. Tuy nhiên, sau khi hạ tán cây, một số tiểu thương trong chợ nhìn đoạn thân cây cách mặt đất khoảng 1,5 m có hình thù giống mặt người nên thông tin với nhau. Sau đó, tin đồn nhanh chóng lan truyền ra ngoài, nhiều người dân địa phương và vùng lân cận do hiếu kỳ đã tập trung tại đây để thắp nhang, dâng hoa, cầu nguyện, chụp hình... Có thời điểm, lượng người dân tập trung tại đây lên đến 100 người.

Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân xã đã tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, muốn thờ tự thì đến nhà thờ, chùa là nơi tôn nghiêm. Đồng thời, đề xuất UBND huyện cho di dời cây si ra khỏi khuôn viên chợ để tránh việc tụ tập đông người, gây ảnh hưởng việc buôn bán và an ninh trật tự tại đây.