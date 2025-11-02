Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 100 tỷ đồng cho TP. Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

(GLO)- Ngày 1-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2427/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho TP. Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho TP. Đà Nẵng để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 17048/BTC-NSNN ngày 1-11-2025.

Quân khu 5 huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng bà con nhân dân chạy đua cùng thời gian gia cố bờ kè khu vực biển An Lương (xã Duy Nghĩa, TP. Đà Nẵng) trong đêm 29-10. Ảnh: VGP

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP. Đà Nẵng chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực.

Đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cùng ngày, UBND TP. Đà Nẵng thống nhất chi khoảng 200 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ trực tiếp người dân bị thiệt hại do mưa lũ, đồng thời phân bổ thêm cho các sở, ngành và địa phương để sửa chữa, khắc phục hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Theo thống kê, trong đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 27-10 đến nay đã khiến 76.500 ngôi nhà trên địa bàn TP. Đà Nẵng bị ngập sâu, 10 xã bị cô lập hoàn toàn. Thiên tai đã làm 11 người chết, 4 người mất tích, 31 người bị thương, 78 ngôi nhà bị sập, 96 nhà hư hỏng và 17 nhà có nguy cơ sạt lở cao. Hạ tầng giao thông, cầu cống, đường sá tại nhiều khu vực bị hư hỏng nghiêm trọng.