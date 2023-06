Chim Bitta hót ở rừng Kon Ka Kinh?

(GLO)- Chiều 21-5, tại Nhà thi đấu 39 Đinh Tiên Hoàng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra các trận đấu bán kết, chung kết và bế mạc Giải bóng bàn “Tranh cúp Tùng Sport” lần thứ II năm 2023. Giải do Câu lạc bộ Bóng bàn 39 Đinh Tiên Hoàng tổ chức.

(GLO)- Chiều 16-5, Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã An Khê (14/3/1948-14/3/2023) .

(GLO)- Sáng 16-5, tại huyện Đức Cơ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai đã họp bàn triển khai việc đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ ở Campuchia do Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tìm kiếm, quy tập về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ.