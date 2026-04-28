Chiêm ngưỡng tới 2 lần trăng tròn trong tháng 5

NHÃ UYÊN (theo Znews, VTC News)

(GLO)- Thay vì 1 lần như thường lệ, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng tới 2 lần trăng tròn trong tháng 5-2026.

Theo đó, lần trăng tròn đầu tiên (Trăng Hoa) sẽ đạt đỉnh điểm vào lúc 17 giờ 23 phút (giờ GMT) ngày 1-5 (tức 00 giờ 23 phút ngày 2-5, theo giờ Việt Nam).

Hiện tượng Trăng Xanh chỉ xảy ra khoảng 2,5-3 năm 1 lần. Ảnh: Foreign Policy/Znews

Tại Việt Nam, người yêu thiên văn có thể quan sát Mặt Trăng mọc từ phía Đông Nam ngay sau khi mặt trời lặn. Khi Mặt Trăng mới mọc, người quan sát sẽ thấy nó có kích thước lớn bất thường và mang màu cam đỏ rực rỡ.

Đây là kết quả của 2 hiện tượng vật lý gồm: ảo ảnh Mặt Trăng - bộ não bị đánh lừa khi so sánh đĩa trăng với các vật thể ở đường chân trời như tòa nhà hay cây cối; tán xạ Rayleigh - ánh sáng mặt trăng đi qua lớp khí quyển dày làm tán xạ các bước sóng xanh và chỉ cho phép các tông màu đỏ, cam đi qua.

Lần trăng tròn thứ hai sẽ xuất hiện vào lúc 8 giờ 45 phút (giờ GMT) ngày 31-5 (tức 15 giờ 45 phút ngày 31-5, giờ Việt Nam). Theo quy ước hiện đại, lần trăng tròn thứ hai trong cùng 1 tháng dương lịch được gọi là Trăng Xanh (Blue Moon).

Thực tế, Mặt Trăng sẽ không chuyển sang màu xanh lục hay xanh lam. Hiện tượng này xảy ra do chu kỳ trăng (29,5 ngày) ngắn hơn so với các tháng dương lịch (30 hoặc 31 ngày).

Cứ khoảng 2,5-3 năm, số lượng ngày dư ra tích lũy đủ để tạo nên 1 lần trăng tròn thứ 13 trong năm. Sau sự kiện năm 2026, người yêu thiên văn phải đợi đến tháng 12-2028 mới có thể gặp lại Trăng Xanh hàng tháng.

Đừng quá tin vào dữ liệu từ đồng hồ thông minh

(GLO)- Các thiết bị đeo thông minh, đặc biệt là đồng hồ thông minh (smartwatch), ngày càng phổ biến trong việc theo dõi sức khỏe cá nhân. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu và chuyên gia cảnh báo, các dữ liệu này không phải lúc nào cũng chính xác, đòi hỏi người dùng tiếp cận một cách thận trọng.

ICISE và APCTP ký kết hợp tác khoa học song phương

ICISE và APCTP ký kết hợp tác khoa học song phương

(GLO)- Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tới Việt Nam, Trung tâm Lý thuyết Châu Á - Thái Bình Dương (APCTP) và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra chương trình mới trong hợp tác khoa học song phương.

Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an toàn người dùng

Triển khai xác nhận thông tin thuê bao di động: Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an toàn người dùng

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp viễn thông đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp nhằm chuẩn hóa dữ liệu thuê bao, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm an toàn cho người sử dụng dịch vụ viễn thông.

Nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP: Khi doanh nghiệp tăng tốc đổi mới công nghệ

Nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP: Khi doanh nghiệp tăng tốc đổi mới công nghệ

(GLO)- Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang ghi nhận rõ nét sự chuyển biến khi các chủ thể chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ vào chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm, mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và thị trường xuất khẩu.

