(GLO)- Thay vì 1 lần như thường lệ, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng tới 2 lần trăng tròn trong tháng 5-2026.

Theo đó, lần trăng tròn đầu tiên (Trăng Hoa) sẽ đạt đỉnh điểm vào lúc 17 giờ 23 phút (giờ GMT) ngày 1-5 (tức 00 giờ 23 phút ngày 2-5, theo giờ Việt Nam).

Hiện tượng Trăng Xanh chỉ xảy ra khoảng 2,5-3 năm 1 lần. Ảnh: Foreign Policy/Znews

Tại Việt Nam, người yêu thiên văn có thể quan sát Mặt Trăng mọc từ phía Đông Nam ngay sau khi mặt trời lặn. Khi Mặt Trăng mới mọc, người quan sát sẽ thấy nó có kích thước lớn bất thường và mang màu cam đỏ rực rỡ.

Đây là kết quả của 2 hiện tượng vật lý gồm: ảo ảnh Mặt Trăng - bộ não bị đánh lừa khi so sánh đĩa trăng với các vật thể ở đường chân trời như tòa nhà hay cây cối; tán xạ Rayleigh - ánh sáng mặt trăng đi qua lớp khí quyển dày làm tán xạ các bước sóng xanh và chỉ cho phép các tông màu đỏ, cam đi qua.

Lần trăng tròn thứ hai sẽ xuất hiện vào lúc 8 giờ 45 phút (giờ GMT) ngày 31-5 (tức 15 giờ 45 phút ngày 31-5, giờ Việt Nam). Theo quy ước hiện đại, lần trăng tròn thứ hai trong cùng 1 tháng dương lịch được gọi là Trăng Xanh (Blue Moon).

Thực tế, Mặt Trăng sẽ không chuyển sang màu xanh lục hay xanh lam. Hiện tượng này xảy ra do chu kỳ trăng (29,5 ngày) ngắn hơn so với các tháng dương lịch (30 hoặc 31 ngày).

Cứ khoảng 2,5-3 năm, số lượng ngày dư ra tích lũy đủ để tạo nên 1 lần trăng tròn thứ 13 trong năm. Sau sự kiện năm 2026, người yêu thiên văn phải đợi đến tháng 12-2028 mới có thể gặp lại Trăng Xanh hàng tháng.