Chỉ số thương mại điện tử của Gia Lai tăng 9 bậc

Sở Công thương thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nhằm giúp doanh nghiệp đưa ra những định hướng, giải pháp kinh doanh mới trên các sàn TMĐT. Ảnh: V.T

Ông Phạm Văn Binh-Giám đốc Sở Công thương Gia Lai cho biết: Diễn đàn Toàn cảnh Thương mại điện tử Việt Nam 2025 là sự kiện đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam đang phát triển vượt bậc. Tại đây, bức tranh toàn cảnh thị trường, các xu hướng công nghệ đột phá, những mô hình kinh doanh sáng tạo và công bố chỉ số TMĐT Việt Nam 2025 là cơ sở quan trọng để Gia Lai nhìn lại vị trí của mình trên bản đồ TMĐT Việt Nam. Theo đó, chỉ số TMĐT tỉnh Gia Lai năm 2025 đã tăng 9 bậc so với năm 2024, đạt 5,6 điểm và đứng thứ 37/63 tỉnh, thành phố. Đạt được kết quả này là nhờ những nỗ lực của chính quyền địa phương và sự đồng hành của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy tăng 9 bậc so với năm 2024, nhưng so với 63 tỉnh, thành phố thì còn thấp do chỉ số Nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin thấp (xếp thứ 46/63).

Chỉ số TMĐT giúp cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có thể đánh giá mức độ ứng dụng TMĐT và so sánh sự tiến bộ giữa các năm theo từng địa phương; đồng thời hỗ trợ việc đánh giá, so sánh giữa các địa phương với nhau dựa trên một hệ thống các chỉ số. Chỉ số TMĐT được tổng hợp từ ba chỉ số thành phần với trọng số lần lượt là: Chỉ số Nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin 20%; Chỉ số Giao dịch TMĐT giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C) 40%; Chỉ số Giao dịch TMĐT giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) 40%.

Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh đã biết livestream bán hàng trên các sàn TMĐT và nền tảng mạng xã hội. Ảnh: V.T

Trong những năm qua, Sở Công thương Gia Lai đã tích cực tham mưu UBND tỉnh triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, giúp phát triển và ứng dụng các công nghệ mới trong TMĐT. Cụ thể, giai đoạn 2021-2024, đã hỗ trợ xây dựng 265 website TMĐT, bộ thương hiệu trực tuyến, phần mềm quản trị kinh doanh trực tuyến cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh để giới thiệu, mua bán sản phẩm hàng hóa; xúc tiến kinh doanh trực tuyến trên các sàn TMĐT uy tín. Hàng năm, Sở cũng triển khai thực hiện khảo sát đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm đưa ra các giải pháp chuyển đổi số cho từng doanh nghiệp cụ thể. Giai đoạn 2021-2024 đã hỗ trợ xây dựng 90 tài khoản cho 30 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các sàn TMĐT lớn và uy tín như: Shopee, Lazada, Sendo, TiKi, TikTok Shop. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nhằm giúp doanh nghiệp đưa ra những định hướng, giải pháp kinh doanh mới trên các sàn TMĐT, chia sẻ về kỹ năng livestream bán hàng qua các nền tảng, thu hút hơn 1.500 lượt đại biểu tham dự.

Nổi bật là trong tháng 9-2024, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với Tiktok Việt Nam thực hiện Phiên Livestream bán hàng “Nông sản Gia Lai” trên nền tảng Tiktok Shop. Trong vòng 4 giờ đồng hồ đã bán ra gần 800 đơn hàng, đạt mốc 149 nghìn lượt xem, giúp kích cầu cho các đặc sản Gia Lai đến gần 5 triệu lượt người dùng trên nền tảng. Nhờ sự kiện này, nông sản Gia Lai đã đến gần hơn với người tiêu dùng trên cả nước, góp phần nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo ra một hiệu ứng rất lớn trong cộng đồng doanh nghiệp. Ngoài ra, Sở Công thương còn hỗ trợ kết nối thông tin giúp doanh nghiệp trưng bày sản phẩm và tham gia các phiên livestream trên các nền tảng Tiktok shop và Shopee tại các sự kiện lớn của ngành Công thương…