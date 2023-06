Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 6 liệt sỹ thuộc Bộ Công an và tỉnh Đắk Lắk

Quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 31/TTr-LĐTBXH ngày 12/6.

Danh sách 4 liệt sỹ thuộc Bộ Công an gồm: Liệt sỹ Hoàng Trung (nguyên quán: Nghi Thu, Cửa Lò, Nghệ An), Thiếu tá Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk); Liệt sỹ Trần Quốc Thắng (nguyên quán: Thạch Bình, Thạch Hà, Hà Tĩnh), Thiếu tá Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; Liệt sỹ Hà Tuấn Anh (nguyên quán: Đồng Lợi, Triệu Sơn, Thanh Hóa), Đại úy Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; Liệt sỹ Nguyễn Đăng Nhân (nguyên quán: Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An), Đại úy Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Danh sách 2 liệt sỹ thuộc tỉnh Đắk Lắk gồm: Liệt sỹ Nguyễn Văn Kiên (nguyên quán: Liên Nghĩa, Văn Giang, Hưng Yên), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Văn Dũng (nguyên quán: Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An), Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.