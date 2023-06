Vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk: Đã bắt giữ 27 đối tượng

Chiều 12/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, tính đến 18 giờ 30 cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ thêm 1 đối tượng trong vụ tấn công vào Trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (trong đó có khu vực làm việc của Công an xã) thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, nâng tổng số đối tượng bị bắt lên 27 đối tượng.

Cùng với bắt giữ các đối tượng, lực lượng chức năng cũng thu một số vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC, đồng thời đang quyết liệt truy bắt các đối tượng còn lại, điều tra làm rõ vụ việc.

Cũng trong ngày 12/6, Đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Trưởng đoàn đã thăm, viếng và động viên tinh thần gia đình các nạn nhân. Tại các nơi thăm, viếng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình, đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk cần quan tâm, hỗ trợ về đời sống tinh thần đối với gia đình các nạn nhân.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đã đến thăm hỏi động viên 2 cán bộ, chiến sỹ Công an xã bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình 4 cán bộ, chiến sỹ Công an xã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi vòng hoa viếng, gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các đồng chí Công an xã hy sinh.

Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho mỗi đồng chí; đồng thời, trao số tiền hỗ trợ 100 triệu đồng/gia đình trích từ Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân cho gia đình 4 đồng chí đã hy sinh...