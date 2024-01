Cần đánh giá trung thực hơn về số liệu tai nạn giao thông

(GLO)- Sáng 9-1,Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác bảo đảm trật tự, ATGT năm 2023, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trần Lưu Quang dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính Hà Nội.

Dự hội nghị còn có ông Nguyễn Văn Thắng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia cùng các đồng chí Phó Chủ tịch và thành viên Ủy ban ATGT Quốc gia.

Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, dự hội nghị có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế và các thành viên Ban ATGT tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương tình hình trật tự ATGT trong năm 2023 về cơ bản được bảo đảm. Tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022 về số vụ và số người chết.

Cụ thể, số vụ giảm 1.285 vụ, giảm 5,5%; số người chết giảm 1.922 người, giảm 14,18%. Bên cạnh đó, để thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2023 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, lực lượng Công an trên toàn quốc đã ra quân thực hiện việc kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các địa phương với tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm qua đó đã xử lý trên 770 ngàn trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm 23,04% tổng số vi phạm. Qua đó đã góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông (TNGT) do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn, nhất là trong các dịp cao điểm nghỉ lễ, Tết.

Qua các đợt kiểm tra chuyên đề theo chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng Công an các địa phương đã triển khai và xử lý gần 3,5 triệu trường hợp vi phạm ATGT, phạt tiền trên 6,5 ngàn tỷ đồng, tước hơn 664 ngàn giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ trên 1 triệu phương tiện các loại.

Ngoài ra, số vụ ùn, tắc giao thông trong các dịp cao điểm được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022 sau khi triển khai thu phí không dừng trên phạm vi toàn quốc. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe, vi phạm về cơi nới thành thành xe tại các địa phương đã được xử lý một cách căn bản.

Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cơ quan thường trực về ATGT của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Việt Nam là 1 trong số 45/193 quốc gia thành viên có tỷ lệ nạn nhân tử vong do TNGT đường bộ giảm trên 30% trong giai đoạn 2011-2020.

Để thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm 2024, Ủy ban ATGT Quốc gia đề ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để phấn đấu hoàn thành 2 mục tiêu lớn của năm là: Tiếp tục kiềm chế và kéo giảm TNGT cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm và các đô thị lớn, đặc biệt là 2 TP: Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang biểu dương những thành tích đạt được trong việc kiềm chế TNGT năm qua. Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban ATGT Quốc gia cùng các bộ, ngành và địa phương cần có những đánh giá trung thực, thực chất hơn về số liệu số vụ TNGT, người chết do TNGT; có giải pháp đồng bộ trong đảm bảo ATGT; ứng xử nghiêm khắc hơn với vi phạm giao thông; tăng cường xử phạt nguội vi phạm Luật Giao thông đường bộ; chú trọng hơn nữa công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong đảm bảo ATGT; lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể và địa phương phải làm gương trong việc chấp hành quy định của pháp luật khi điều khiển phương tham gia giao thông…