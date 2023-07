(GLO)- Với việc rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP), Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm.

Giảm thời gian, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Triển khai Kế hoạch số 1512/KH-UBND ngày 8-7-2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 2019 và định hướng đến 2021, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 1162/KH-SYT ngày 27-12-2019 về việc cải cách hành chính năm 2020; xây dựng, rút ngắn 50% thời gian giải quyết các TTHC trong lĩnh vực ATTP.

Đến nay, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 gồm: cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh; cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi; cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi và cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Tất cả 4 TTHC này đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đến thời điểm hiện tại, 1/4 TTHC phát sinh hồ sơ là thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

Bà Nguyễn Ngọc Thanh Trang-Trưởng phòng Nghiệp vụ tổng hợp (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh) thông tin: Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo khoản 3 Điều 2 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12-11-2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế quy định thời gian giải quyết TTHC 20 ngày làm việc. Tuy nhiên, Chi cục đã rút ngắn 50% thời gian giải quyết TTHC xuống còn 10 ngày làm việc; qua đó, tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian giao dịch cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh có Công văn số 3821/VP-KGVX ngày 22-11-2022 về việc thúc đẩy cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý hoàn toàn trực tuyến so với tổng số hồ sơ phát sinh (bao gồm trực tuyến và trực tiếp) của các TTHC đã được triển khai cho cơ quan, đơn vị giai đoạn 2022-2025. Cụ thể, năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu đạt tối thiểu 50% chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý hoàn toàn trực tuyến so với tổng số hồ sơ phát sinh; năm 2023 đạt tối thiểu 60%; năm 2024 đạt tối thiểu 70% và năm 2025 đạt tối thiểu 80%. Trên cơ sở đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã ban hành Công văn số 24/CCATVSTP-NVTH ngày 10-1-2023 về việc thúc đẩy thực hiện sử dụng dịch vụ công.

“Từ đầu năm đến nay, Chi cục tiếp nhận 72 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Trong đó, 69 hồ sơ đã giải quyết đúng hạn, 3 hồ sơ đang giải quyết và còn trong hạn giải quyết. 71/72 hồ sơ (chiếm 98%) được tiếp nhận qua cổng dịch vụ công, xử lý trực tuyến và số hóa kết quả giải quyết TTHC”-bà Trang cho biết.

Việc giảm thời gian giải quyết TTHC trong lĩnh vực ATTP đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục, hồ sơ nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao của người dân, doanh nghiệp. Bà Võ Thị Hồng Trang-Quản lý Classic Coffee (TP. Pleiku) chia sẻ: “Công ty làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và được giải quyết nhanh chóng từ khâu tiếp nhận đến thẩm định và cấp giấy chứng nhận. Chưa đến 10 ngày, Công ty đã được cấp giấy chứng nhận. Chúng tôi rất hài lòng, đánh giá cao việc này”.

Còn chị Nguyễn Thị Mỹ Châu-Chủ quán 61 Yên Đổ (TP. Pleiku) thì đánh giá: “Cơ sở nộp thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và được giải quyết đúng hẹn, nhanh chóng. Thời gian trước đây là 20 ngày thì nay đã giảm xuống một nửa. Trong quá trình giải quyết, chúng tôi được hướng dẫn tận tình, chu đáo và khi giải quyết xong thì giấy chứng nhận được giao đến tận nhà, không phải mất thời gian đi lại”.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC

Xác định cải cách TTHC trong giai đoạn hiện nay là yêu cầu cấp thiết, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã chủ động đề ra những nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác này tại đơn vị. Ông Đỗ Tấn Thạnh-Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh-khẳng định: Chi cục tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; trong đó, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý như trong Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, thực hiện trao đổi văn bản và lưu trữ hồ sơ trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử theo quy định.

Ngoài ra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đang thực hiện giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 4/4 TTHC được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 14-5-2021 về việc phê duyệt Danh mục TTHC ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh năm 2022. Hiện website của Chi cục với tên miền http://atvstp.gialai.gov.vn được cập nhật thường xuyên các thông tin về văn bản chính sách, kiến thức về ATTP cũng như niêm yết TTHC, các cơ sở sản xuất kinh doanh đã được cấp các giấy chứng nhận về ATTP, bản tự công bố sản phẩm để người dân thuận tiện cập nhật thông tin cũng như nắm bắt các địa chỉ tin trong gia đình để lựa chọn thực phẩm an toàn.

Bên cạnh đó, đơn vị còn triển khai phần mềm kế toán, phần mềm bảo hiểm xã hội; triển khai cho toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID-Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại thông minh.

“Trong 6 tháng đầu năm 2023, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch đề ra; kịp thời tuyên truyền đến toàn thể công chức, người lao động các văn bản về cải cách TTHC; giải quyết kịp thời các TTHC cho các tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, đơn vị quan tâm đào tạo, bồi dưỡng công chức góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử, hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn theo quy định; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn; quản lý, sử dụng, quyết toán tài chính đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm”-Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết thêm.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách TTHC, từ nay đến cuối năm 2023, đơn vị bám sát thực hiện Quyết định số 602/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2030 cũng như các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Thường xuyên rà soát, cập nhật văn bản pháp luật mới ban hành, nhất là các văn bản liên quan đến TTHC để kịp thời tham mưu giúp Sở Y tế, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý.

Tiếp tục làm tốt việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ nhằm góp phần giải quyết nhanh các TTHC; triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4 và ứng dụng phần mềm một cửa điện tử.