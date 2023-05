Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp

(GLO)- Những năm gần đây, các doanh nghiệp trong tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai nhiều hoạt động nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Nhờ đó, các doanh nghiệp hoạt động an toàn, hiệu quả, bảo vệ tài sản và tính mạng người lao động trong quá trình sản xuất.

Nâng cao ý thức về ATVSLĐ

Nhà máy đá granite Quốc Duy (Công ty TNHH Quốc Duy Gia Lai, Khu Công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku) hiện có 76 cán bộ, công nhân làm việc. Hưởng ứng Tháng Hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân, 4 dây chuyền sản xuất của Nhà máy đều treo khẩu hiệu “An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”, “An toàn là bạn, tai nạn là thù”. Công ty quán triệt cán bộ, công nhân thực hiện nghiêm quy trình sản xuất và nguyên tắc ATVSLĐ. Là người 6 năm gắn bó ở dây chuyền cắt đá, anh Bùi Thanh Nghị thường xuyên làm việc với những thiết bị điện có công suất lớn, tỏa nhiệt cao. Anh cho hay: “Ở mỗi ca làm việc, chúng tôi trang bị bảo hộ lao động, nút chống ồn, bao tay… đầy đủ nên rất yên tâm khi làm việc”.

Công ty cổ phần May Gia Lai cũng là đơn vị dẫn đầu về môi trường làm việc an toàn. Hàng ngày, hơn 600 công nhân làm việc tại 19 dây chuyền của Công ty đồng thời đều là những vệ sinh viên. Ông Nguyễn Duy Huynh-cán bộ an toàn vệ sinh viên Công ty-thông tin: Mỗi tháng, Công ty cung cấp 200 ngàn sản phẩm cho các đối tác. Vì thế, lượng rác thải ra từ vải vụn không hề nhỏ. Công ty đã bố trí nhân sự vào từng khung giờ kiểm tra vệ sinh viên dọn dẹp, lau chùi máy móc, chỗ ngồi làm việc. “Công ty đầu tư công tác bảo hộ lao động, bồi dưỡng hiện vật mỗi năm hàng tỷ đồng. Đồng thời, chú trọng bộ phận tư vấn, kiểm tra quy trình sản xuất, bảo dưỡng định kỳ máy móc nhằm đảm bảo ATVSLĐ, nâng cao chất lượng sản phẩm”-ông Huynh nhấn mạnh.

Giảm thiểu rủi ro

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh hiện có trên 6.500 doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động với hơn 40.000 lao động. Những năm qua, Hội đồng ATVSLĐ tỉnh, các ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp và người lao động thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, góp phần cải thiện môi trường làm việc an toàn, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro.

Công ty cổ phần Hạt điều Hải Bình Gia Lai chuyên sản xuất, chế biến các sản phẩm hạt điều với hệ thống máy móc, trang-thiết bị hiện đại, công nghệ cao nên công tác ATVSLĐ luôn được đặt lên hàng đầu. Ông Trần Anh Tâm-Giám đốc Công ty-cho biết: Xác định an toàn để sản xuất, sản xuất là phải an toàn, hàng năm, Công ty đều chú trọng đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động; giảm thiểu rủi ro tác động đến sức khỏe như tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công nhân, đồng thời khám sàng lọc 2 lần/năm cho cán bộ, công nhân có yếu tố mắc bệnh nghề nghiệp.

Còn ông Nguyễn Đình Hà-Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Đường An Khê thì chia sẻ: Thực hiện kiểm định máy móc, thiết bị, vật tư, hóa chất và đảm bảo yêu cầu về ATVSLĐ trước khi vận hành sản xuất là nguyên tắc, quy định của pháp luật. Nhà máy trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, chế độ bồi dưỡng, ăn giữa ca cho người lao động theo quy định. Những ngày nắng nóng, Nhà máy bồi dưỡng thêm nước mát giúp công nhân giải nhiệt, đảm bảo sức khỏe để làm việc hiệu quả.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Ngọc Minh-Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ tỉnh-thông tin: Để đảm bảo ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra về công tác này. Tháng Hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm nay, Hội đồng ATVSLĐ tỉnh đã có công văn yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã... rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động tại các bộ phận, phân xưởng, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp. Hội đồng ATVSLĐ tiếp tục thành lập đoàn hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai công tác ATVSLĐ, chủ động kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, nguy hại tại nơi làm việc, kiểm định các loại thiết bị máy móc, phòng ngừa tai nạn lao động.