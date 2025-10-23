Cá sấu quý hiếm xuất hiện tại khu dân cư phường Quy Nhơn Nam

(GLO)- Tối 22-10, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) xác nhận vừa bắt, bàn giao một con cá sấu nặng khoảng 50 kg do người dân phát hiện tại một khu dân cư trên địa bàn.

Chiều cùng ngày, người dân phát hiện tại một khu dân cư thuộc khu phố 23 (phường Quy Nhơn Nam) có một con cá sấu nên báo tin đến UBND phường.

Cá sấu xuất hiện tại khu dân cư trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Đặng Việt

Ngay sau đó, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn Nam phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn và FLC Zoo Safari Park Quy Nhon phối hợp bắt con cá sấu này.

Con cá sấu này nặng khoảng 50 kg, được xác định thuộc nhóm IB - loài động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Cá thể cá sấu được bàn giao về nơi bảo tồn. Ảnh: Đặng Việt

Ngay sau đó, cá thể cá sấu trên được được bàn giao về nơi bảo tồn theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.