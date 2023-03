(GLO)- Ngày 22 và 23-3, Báo Gia Lai đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí tại thị xã An Khê và Ayun Pa. Hoạt động này thu hút sự tham gia của hơn 80 học viên là cán bộ, chuyên viên, phóng viên, kỹ thuật viên, công chức văn hóa-xã hội… thuộc các đơn vị, địa phương khu vực phía Đông và Đông Nam tỉnh.

Tại các lớp bồi dưỡng, nhà báo Lương Văn Danh-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai đã giới thiệu sơ bộ về các ấn phẩm hiện có của Báo Gia Lai, nhất là những đổi mới gần đây trên Báo Gia Lai điện tử theo hướng tích hợp đa phương tiện. Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai mong muốn các học viên đồng hành cùng tờ báo Đảng địa phương thông qua việc cộng tác tin, bài, ảnh, clip.

Bằng những hình ảnh trực quan, sinh động và kinh nghiệm làm báo của mình, nhà báo Lương Văn Danh đã truyền đạt, trao đổi đến học viên những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về chụp ảnh báo chí và sản xuất một sản phẩm báo chí hoàn chỉnh. Trong đó, nhấn mạnh vào các yếu tố tạo nên giá trị bức ảnh, bố cục, ánh sáng, góc máy khi chụp ảnh báo chí; kỹ năng tác nghiệp đưa tin sự kiện; cách rút tít cho bài viết, chú thích ảnh; một số lỗi thường gặp cần rút kinh nghiệm trong chụp ảnh và viết tin, bài.

“Khi nắm bắt được các kỹ năng, nghiệp vụ báo chí, các bạn sẽ tránh được những lỗi căn bản; qua đó, từng bước rút ngắn thời gian tác nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng tin, bài cộng tác trên Báo Gia Lai cũng như phục vụ tốt hơn cho nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị mình”-nhà báo Lương Văn Danh nhấn mạnh.

Trong số 29 học viên tham gia lớp bồi dưỡng tại thị xã Ayun Pa, nhiều người lần đầu tiên được tiếp cận với những kiến thức nghiệp vụ báo chí. Anh Ksor Giới-chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Thiện-chia sẻ: “Đây là một đợt sinh hoạt chuyên môn bổ ích, thiết thực, giúp tôi trang bị thêm kỹ năng, nghiệp vụ để tham gia viết tin, bài, chụp ảnh tuyên truyền trên website của địa phương cũng như cộng tác trên Báo Gia Lai được hiệu quả hơn. Đặc biệt, lớp bồi dưỡng đã giúp tôi biết cách chụp ảnh thế nào cho đúng bố cục, có cảm xúc”.

Còn anh Nguyễn Anh Hùng-công chức Văn hóa-Xã hội xã Hà Tam (huyện Đak Pơ) thì bày tỏ: Năm 2019, khi trang thông tin điện tử của xã được hình thành, tôi được giao nhiệm vụ quản lý trang; trực tiếp viết tin, bài và thẩm định nội dung tin, bài của các đơn vị khác thực hiện trước khi đăng tải. Tuy nhiên, trình độ chuyên môn của bản thân khá hạn chế, hầu như chỉ được tích lũy từ kinh nghiệm làm việc lâu năm và tự học hỏi cách viết từ các trang báo. Tham gia lớp bồi dưỡng lần này, tôi hiểu thêm về quy trình, cấu trúc của một bài báo, phương pháp để chụp được những tấm ảnh hấp dẫn, sinh động.

Trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng, các học viên còn được đi tham quan, tác nghiệp thực tế về quy trình sản xuất mía đường tại Nhà máy Đường An Khê (Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi) đứng chân trên địa bàn xã Thành An, thị xã An Khê và vùng nguyên liệu mía của Nhà máy Đường Ayun Pa (Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai) tại xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa; đồng thời, hoàn thiện một sản phẩm báo chí. Trên cơ sở này, lãnh đạo Báo Gia Lai và học viên đã cùng phân tích, trao đổi về những mặt đạt được và chưa đạt yêu cầu; qua đó, giúp học viên tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng viết tin, bài cũng như chụp ảnh báo chí.

“Tôi cộng tác với Báo Gia Lai đã hơn 5 năm. Vì vậy, với tôi, những đợt bồi dưỡng nghiệp vụ như thế này vô cùng ý nghĩa. Không chỉ nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ mà đến đây, chúng tôi còn được gặp gỡ, sẻ chia kinh nghiệm làm báo cùng nhiều anh chị đồng nghiệp ở các huyện, thị xã thông qua việc tác nghiệp thực tế. Hy vọng rằng, thời gian đến, Báo Gia Lai sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động hữu ích tương tự”-chị Nguyễn Thị Mai Linh-phóng viên Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Ia Pa-đề xuất.

Nhà báo Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh-cho biết: “Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí xuất phát từ nhu cầu của các huyện, thị xã về công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn cho lực lượng quản trị website của địa phương, đơn vị cũng như mong muốn mở rộng mạng lưới, đội ngũ cộng tác viên của Báo Gia Lai. Qua 2 lớp tập huấn tại thị xã An Khê và Ayun Pa, số lượng học viên tham gia khá đông, trong đó, tại An Khê có hơn 50 người. Điều này cho thấy sự quan tâm và cầu thị của đội ngũ cộng tác viên cũng như những người trực tiếp tham gia quản trị, viết tin, bài cho trang thông tin ở cơ sở”.

Tổng Biên tập Báo Gia Lai cũng mong muốn các học viên tiếp tục quan tâm theo dõi và đồng hành với Báo Gia Lai thông qua việc cộng tác, hỗ trợ cung cấp thông tin có chất lượng…; qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.