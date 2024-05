Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri Gia Lai về mức vốn góp tối thiểu đối với thành viên quỹ tín dụng nhân dân

* Kiến nghị:

Tại điểm c khoản 6 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15-6-2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn tính thuế thu nhập từ đầu tư vốn như sau: “Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ”.

Bên cạnh đó, căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn được quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15-8-2013 của Bộ Tài chính như sau: Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%”. Tuy nhiên, hiện nay nhiều thành viên của các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) có mức vốn góp rất thấp (có thành viên chỉ góp vài trăm ngàn đồng). Do đó, gây khó khăn trong việc thực hiện của các QTDND. Đề nghị Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành liên quan nghiên cứu xác định mức vốn góp tối thiểu và có quy định cụ thể về việc nộp thuế lợi tức cổ phần đối với thành viên QTDND để các QTDND có cơ sở thực hiện.