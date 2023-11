Bình Định: Đâm chết vợ cũ trong ngày sinh nhật con trai

Công an H.Đắk Glong (Đắk Nông) vừa khởi tố 1 bị can cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến 684%/năm.

(GLO)- Sáng 25-11, tại TP. Pleiku, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai phối hợp với Quỹ Phòng chống thương vong châu Á tổ chức chương trình giới thiệu Dự án “Đến trường an toàn” năm học 2023-2024 và bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực về ATGT cho giáo viên tham gia dự án.

(GLO)- Công an các phường: Diên Hồng, Yên Đổ, Thống Nhất (TP. Pleiku) và Công an xã Ia Dêr (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) vừa ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) vùng giáp ranh.

Ngày 21-11, ông Nguyễn Ngọc Mậu-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Trường Sơn (tỉnh Vĩnh Phúc) xác nhận đã gửi đơn cho các cơ quan có chức năng tỉnh Gia Lai tố cáo Trưởng Công an huyện Chư Păh và Trưởng Công an thị trấn Ia Ly tạm giữ phương tiện của khách hàng đang được sửa chữa tại khu lán trại chi nhánh Công ty sai quy định.

(GLO)- Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) tổ chức tập huấn chuyên sâu cho 100% cán bộ Công an cấp xã được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra an toàn PCCC và CNCH.