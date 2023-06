Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Thực hiện hiệu quả, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính tại Tỉnh ủy tới các điểm cầu: UBND tỉnh; 17 huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh với sự tham dự của gần 3.500 đại biểu.

Báo cáo tại hội nghị ghi nhận: Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đồng bộ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là kiểm tra các tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Qua đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 5 tổ chức Đảng, 172 đảng viên; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với 1 đồng chí Tỉnh ủy viên do bị truy tố về hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng cấp huyện và cấp xã đã phát hiện, chuyển hồ sơ 2 vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, tiêu cực sang cơ quan điều tra các cấp xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. Ngành Thanh tra đã triển khai 79 cuộc thanh tra hành chính tại 237 đơn vị; phát hiện sai phạm về tài chính tại 44 đơn vị với tổng số tiền hơn 13,9 tỷ đồng, qua đó kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 13,5 tỷ đồng (đã thu hồi được trên 8,8 tỷ đồng, đạt trên 65%). Trong đó, đã chuyển hồ sơ 4 vụ việc sai phạm sang cơ quan điều tra các cấp để xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với 99 tập thể và 189 cá nhân.

Từ kết quả giải quyết tố cáo đã phát hiện, chuyển hồ sơ 2 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực sang cơ quan điều tra xác minh, xử lý theo quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra 2 cấp thụ lý, điều tra 19 vụ/33 bị can về tội phạm tham nhũng, tiêu cực; đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 6 vụ/15 bị can; Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp đã truy tố 5 vụ/14 bị can; Tòa án nhân dân đã xét xử 5 vụ/12 bị cáo. Tổng số tài sản bị thiệt hại, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế là hơn 23,8 tỷ đồng (trong đó, kỳ trước chuyển qua hơn 16,9 tỷ đồng); đã thu hồi hơn 4,2 tỷ đồng, còn lại phải thu hồi hơn 19,5 tỷ đồng.

Sau khi nghe 11 ý kiến tham luận tại hội nghị, phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị các cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ kiểm tra công tác thực hiện, nhất là với những địa bàn có nhiều đơn thư phản ánh. Đồng thời, từng đơn vị, địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, xử lý nếu có vi phạm với tinh thần phòng ngừa, nhắc nhở trước không để vi phạm xảy ra. Trường hợp nếu không phát hiện sai phạm mà cấp trên kiểm tra phát hiện vi phạm thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, ngân sách; tiến hành rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế-xã hội; kiểm tra, rà soát đối với việc điều tra, xử lý, xét xử một số vụ án; thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp điều tra, thanh tra, xử lý các vụ án để làm đồng bộ, đẩy nhanh việc xác minh, điều tra, xử lý các vụ án.