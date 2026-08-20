Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Bệnh viện lớn hỗ trợ trạm y tế xã, người dân được lợi gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo VGP, Báo Đầu tư)

(GLO)- Khi trạm y tế xã được kết nối chặt với bệnh viện tuyến trên, người dân có thể được bác sĩ hỗ trợ khám, hội chẩn, quản lý bệnh ngay gần nhà, giảm việc phải đi xa hoặc vượt tuyến không cần thiết.

Từ năm 2026, mạng lưới y tế cơ sở có những thay đổi đáng chú ý. Theo Thông tư số 43/2025/TT-BYT, trạm y tế cấp xã là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan có thẩm quyền.

Quy định cũng đặt ra cơ chế để ngành y tế điều phối các đơn vị trực thuộc hỗ trợ trạm y tế về chuyên môn, kỹ thuật, nhân lực khi cần thiết. Đây là cơ sở để tăng kết nối giữa trạm y tế và các bệnh viện có năng lực chuyên môn cao hơn.

Người dân có thể khám, quản lý nhiều bệnh ngay tại xã

Lợi ích dễ thấy nhất khi bệnh viện tuyến trên tăng cường hỗ trợ trạm y tế là người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn ngay gần nơi sinh sống.

Trạm y tế hiện không chỉ thực hiện tiêm chủng, phòng - chống dịch hay sơ cứu ban đầu mà còn được giao khám, chữa bệnh ban đầu, quản lý sức khỏe người dân, thực hiện y học gia đình; quản lý, theo dõi, cấp thuốc và điều trị ngoại trú đối với một số bệnh mạn tính.

benh-vien-lon-ho-tro-tram-y-te-xa-nguoi-dan-duoc-loi-gi.jpg
Bác sĩ Đặng Hoàng Bảo Khương (Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) được tăng cường về công tác tại Trạm Y tế phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.N

Khi được bệnh viện tuyến trên hỗ trợ bác sĩ, đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật hoặc hội chẩn từ xa, năng lực xử trí của tuyến xã có thể được nâng lên. Người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường và một số bệnh mạn tính ổn định có thể được theo dõi định kỳ gần nhà thay vì thường xuyên lên bệnh viện.

Điều này giúp giảm thời gian đi lại, chi phí phát sinh và thời gian chờ khám, đặc biệt với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người dân ở khu vực xa bệnh viện.

Chuyển tuyến nhanh và đúng hơn

Sự kết nối giữa trạm y tế và bệnh viện tuyến trên còn giúp người bệnh được phân loại ngay từ tuyến đầu.

Những trường hợp trong khả năng chuyên môn được xử trí tại xã; ca bệnh phức tạp có thể được hội chẩn và chuyển đến cơ sở phù hợp. Nếu dữ liệu khám chữa bệnh, hồ sơ sức khỏe và kết quả xét nghiệm được liên thông, người bệnh cũng có thể hạn chế việc thực hiện lại một số thủ tục, xét nghiệm không cần thiết.

Việc nhiều bệnh thông thường và bệnh mạn tính ổn định được quản lý tại cơ sở cũng góp phần giảm tình trạng người dân tập trung lên bệnh viện tuyến trên.

Tuy nhiên, bệnh viện hỗ trợ chuyên môn không đồng nghĩa trạm y tế xã trở thành đơn vị trực thuộc bệnh viện. Theo mô hình hiện hành, trạm y tế trực thuộc UBND cấp xã; bệnh viện và cơ quan chuyên môn ngành y tế đóng vai trò hỗ trợ, hướng dẫn và tăng cường năng lực chuyên môn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đưa bác sĩ về gần dân

Đưa bác sĩ về gần dân

Sức khỏe

(GLO)- Việc luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến trên về làm việc có thời hạn tại trạm y tế xã, phường đang góp phần bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực y tế cơ sở, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại địa phương.

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

Tin tức

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm nước rửa tay dạng bọt Layer Clean (chai 330 ml) do sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa đủ điều kiện và chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

Tin tức

(GLO)- Người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc bệnh mạn tính bị liệt vận động… là những đối tượng nằm trong nhóm được Bộ Y tế đề xuất cho phép khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Tin tức

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Tin tức

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Sức khỏe

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

Tin tức

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

Tin tức

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Tin tức

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Tin tức

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Tin tức

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Sức khỏe

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Tin tức

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Sức khỏe

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Tin tức

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null