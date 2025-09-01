Bắt đối tượng trộm 128 cọc sắt cắm cờ ở phường Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 1-9, Thượng tá Võ Thép Trường Sơn-Trưởng Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết: Đơn vị vừa bắt giữ đối tượng trộm 128 cọc sắt cắm cờ trang trí trên đường Xuân Diệu.

Những ngày cuối tháng 8, người dân rất bức xúc khi hàng loạt cọc sắt cắm cờ trang trí dọc tuyến đường biển Xuân Diệu (thuộc địa bàn phường Quy Nhơn) bị kẻ gian nhổ trộm.

Đối tượng Đặng Trường Phi. Ảnh: Thu Huyền

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an phường Quy Nhơn triển khai lực lượng, quyết tâm truy bắt đối tượng trong thời gian nhanh nhất.

Theo đó, Công an phường Quy Nhơn đã tăng cường các tổ tuần tra, mật phục về đêm tại tuyến đường Xuân Diệu. Đến khoảng 3 giờ ngày 31-8, tổ tuần tra đã bắt được đối tượng khi đang tiếp tục thực hiện hành vi lấy trộm cọc sắt cắm cờ.

Đối tượng Phi đã trộm 128 cọc sắt cắm cờ ở đường Xuân Diệu. Ảnh: Thu Huyền

Tại Công an phường, đối tượng khai nhận là Đặng Trường Phi (SN 1981, ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Quy Nhơn Nam), đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Trong 4 đêm liên tiếp (từ 28 đến 31-8), Phi đã trộm 128 cọc sắt cắm cờ ở đường Xuân Diệu. Sau khi trộm được, đối tượng mang đến một cửa hàng thu mua phế liệu ở đường Hoàng Văn Thụ (phường Quy Nhơn) để bán lấy tiền tiêu xài.

Mặc dù giá trị tài sản không lớn, song việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng đã góp phần giữ vững an ninh trật tự và khôi phục mỹ quan đô thị trên tuyến đường ven biển ngay trước ngày lễ lớn của đất nước.