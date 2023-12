Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giết người

Liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Ngọc Thiện ở tỉnh Gia Lai về hành vi “Giết người”.

Tin liên quan Vụ nam sinh viên ở Chư Prông đâm thương vong 3 người ở Bắc Ninh: Đối tượng vốn hiền lành, chăm chỉ

Ngày 13/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Ngọc Thiện, sinh ngày 19/4/2004, quê tại thôn Ia Mua, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai về hành vi “Giết người”, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017.

Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân đồng cấp phê chuẩn ngay sau khi đối tượng được xuất viện.

Trước đó, hồi 17 giờ 59 phút, ngày 4/12, Công an phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn tiếp nhận tin báo tại chùa Đông Lai thuộc khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Trang Hạ đến hiện trường khống chế, bắt giữ đối tượng gây án là Huỳnh Ngọc Thiện và phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Huỳnh Ngọc Thiện, đang học Trường Công nghệ IT, tỉnh Thừa Thiên Huế) quen chị N.N.A ở thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, qua mạng xã hội. Ngày 4/12/2023, Thiện đến Từ Sơn và hẹn gặp chị N.N.A tại chùa Đông Lai để nói chuyện. Chị N.N.A cùng 5 người bạn đến gặp đối tượng Thiện. Tại đây, Thiện dùng dao đâm chị N.N.A, chị N.N.C.A và anh Đ.M.K. Sau đó, Thiện dùng dao tự đâm vào ngực và cắt cổ tay.

Hậu quả, chị N.N.A và chị N.N.C.A tử vong tại Trung tâm Y tế thành phố Từ Sơn, anh Đ.M.K bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Đối tượng Thiện được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.