Ayun Pa: Ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ khuyết tật tự lực vươn lên trong cuộc sống”

(GLO)- Chiều 11-5, Công an thị xã An Khê phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2022-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có lãnh đạo UBND thị xã An Khê.