Sáng 27-9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ có các đồng chí Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, một số Sở, thành viên Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh; lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ của thị xã; lãnh đạo một số đơn vị lực lượng vũ trang; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã An Khê cùng nhân dân trên địa bàn.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thị xã, lực lượng vũ trang đã dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc.

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê Lê Thị Hồng Minh nhấn mạnh sự hy sinh của các liệt sĩ là tổn thất vô cùng lớn lao, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng bào cả nước. Tổ quốc mất đi những người con ưu tú-người chiến sĩ dũng cảm, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Bạn bè, đồng chí mất đi những đồng đội thủy chung, kiên cường, bất khuất. Gia đình, thân quyến mất đi người thân yêu nhất mà không gì có thể bù đắp được. Các liệt sĩ đã ra đi, nhưng chí khí lẫm liệt của các liệt sĩ luôn được ghi lòng tạc dạ vào con người, non sông đất nước Việt Nam và là tấm gương để các thế hệ noi theo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

“Từ nay, 5 liệt sĩ sẽ mãi mãi yên nghỉ bên cạnh đồng đội thân yêu của mình, trong tình thương vô hạn của người thân, đồng chí, đồng bào. Với lòng thành kính sâu sắc, chúng ta cầu cho linh hồn các đồng chí được siêu thoát, bình yên cõi vĩnh hằng. Vĩnh biệt các liệt sĩ, chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng đi tiếp con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã chọn, xứng đáng với sự hy sinh to lớn, cao cả của các liệt sĩ và chúng tôi nguyện đem hết tâm sức, trí tuệ, nghị lực của mình để làm cho mảnh đất An Khê mãi mãi xanh tươi, ngày càng phát triển”-Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê bày tỏ.

Trước đó, tiếp tục thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã tiến hành tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thị xã An Khê. Được sự giúp đỡ của người dân, từ giữa tháng 8 đến nay, đơn vị chức năng, chính quyền địa phương đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn trên địa bàn phường An Bình, thị xã An Khê.

Các hài cốt liệt sĩ được tập kết về Trung tâm huấn luyện (cũ; phường An Bình) của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê và đều được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN, xác minh danh tính.

Được biết, tối 26-9, thị xã An Khê đã trang trọng tổ chức lễ cầu siêu anh linh các liệt sĩ tại Trung tâm huấn luyện (cũ) của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê.