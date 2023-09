Tin liên quan An Khê trao quyết định điều động, luân chuyển cán bộ





Theo đó, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê phân công cấp ủy, điều động, luân chuyển và giao nhiệm vụ 7 cán bộ. Cụ thể: điều động đồng chí Võ Anh Tài-Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tú An đến nhận công tác tại Văn phòng Thị ủy, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Thị ủy; điều động đồng chí Nguyễn Đức Tiệm-Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Tân đến nhận công tác tại Phòng Nội vụ thị xã, để bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Nội vụ thị xã kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ Phòng Nội vụ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025; điều động đồng chí Võ Thanh Bảo-Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Bình đến nhận công tác tại Phòng Kinh tế thị xã, để bổ nhiệm giữ chức Trưởng Phòng Kinh tế thị xã, chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ Phòng Kinh tế thị xã nhiệm kỳ 2020-2025; điều động đồng chí Mai Anh Hùng-Phó Chánh Văn phòng Thị ủy (phụ trách) đến nhận công tác tại Phòng Kinh tế thị xã để bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã.

Luân chuyển, chỉ định đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp-Thị ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Nội vụ thị xã tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tú An nhiệm kỳ 2020-2025; luân chuyển, chỉ định đồng chí Vũ Thị Tú Trinh-Bí thư Chi bộ, Chánh văn phòng HĐND-UBND thị xã tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Tân.

Giao đồng chí Phương Thị Bình-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Bình phụ trách Đảng bộ phường An Bình nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 18-9-2023 cho đến khi có nhận sự Bí thư Đảng ủy mới.

UBND thị xã An Khê trao quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Đức Tiệm-Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Tân vào làm công chức Phòng Nội vụ thị xã, bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Nội vụ thị xã; tiếp nhận ông Võ Thanh Bảo-Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Bình vào làm công chức Phòng Kinh tế thị xã, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Phòng Kinh tế thị xã; tiếp nhận ông Mai Anh Hùng-Phó Chánh Văn phòng Thị ủy đến nhận công tác tại Phòng Kinh tế thị xã, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã An Khê.

Các cán bộ có tên trên, có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị cũ để nhận nhiệm vụ tại các phòng, ban, cơ quan mới, kể từ ngày 18-9-2023.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước nhấn mạnh: Ban Thường vụ Thị ủy đã đánh giá, lựa chọn các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cơ sở có phẩm chất, năng lực, trách nhiệm trong công việc để bố trí giữ vị trí lãnh đạo các phòng, ban thị xã. Đây là sự tin tưởng, kỳ vọng của Ban Thường vụ Thị ủy đối với tất cả các đồng chí; là sự quyết tâm của Ban Thường vụ Thị ủy trong việc bàn, quyết định về công tác cán bộ hiện nay nhằm từng bước xây dựng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong giai đoạn tới, từng bước liên thông trong công tác cán bộ giữa các cấp, các ngành.