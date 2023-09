An Khê chủ động phòng ngừa cháy, nổ

(GLO)- Những năm gần đây, số cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ gia đình kết hợp kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tăng nhanh. Vì vậy, Công an thị xã đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa cháy, nổ xảy ra trên địa bàn, nhất là tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Tin liên quan Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phòng-chống cháy nổ

Thiếu tá Đỗ Hoàng Hải-Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thị xã An Khê) cho biết: Các cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ gia đình kết hợp kinh doanh, dịch vụ thường liền kề, san sát nhau. Ngoài ra, bên trong nhà chứa nhiều chất dễ cháy, một số nhà chỉ có 1 lối thoát nạn. Chính vì vậy, khi xảy ra cháy dễ dẫn đến cháy lan, gây thiệt hại về người và tài sản.

Để phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ xảy ra, Công an thị xã An Khê đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) cho người dân. Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC; xây dựng, nhân rộng mô hình kết hợp với tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC ở cơ sở để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Từ đầu năm đến nay, Công an thị xã An Khê đã tổ chức tuyên truyền về PCCC-CNCH được 146 buổi với 17.369 hộ gia đình tham gia, đạt 100% hộ gia đình trên địa bàn; phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an tỉnh) tổ chức 3 lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho 574 người thuộc lực lượng dân phòng. Đến nay, 11/11 xã, phường đã thành lập mô hình an toàn PCCC. Trong đó, 3 xã, phường xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”; 11 xã, phường xây dựng mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”. 100% lực lượng dân phòng được huấn luyện nghiệp vụ PCCC; 8.588/16.703 hộ dân tự trang bị bình chữa cháy. Nhờ đó, từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn thị xã không xảy ra cháy.

Tổ liên gia an toàn PCCC tổ dân phố 3 (phường Tây Sơn) được thành lập từ cuối tháng 7-2023 với 17 hộ tham gia. Ông Võ Văn Ngọc-Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn PCCC-cho biết: “Sau khi thành lập, các thành viên được lực lượng Công an tập huấn kỹ năng nghiệp vụ PCCC và thực tập các phương án chữa cháy. Các hộ gia đình trong Tổ liên gia đều được trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy xách tay, lắp đặt chuông báo cháy để kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả đám cháy mới phát sinh. Các thành viên cũng thường xuyên kiểm tra phương tiện, thiết bị chữa cháy; đồng thời, nhắc nhở các hộ gia đình kiểm tra, tắt hết các thiết bị điện khi không có nhu cầu sử dụng, tránh trường hợp cháy, nổ xảy ra”.

Địa bàn tổ 14 (phường An Phú) có Trung tâm Thương mại thị xã An Khê nên tập trung nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ gia đình kết hợp kinh doanh. Anh Trần Quốc Trưng chia sẻ: “Sau khi tham gia Tổ liên gia an toàn PCCC, tôi được hướng dẫn sử dụng các thiết bị chữa cháy, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, tài sản và thoát hiểm khi có đám cháy xảy ra. Gia đình tôi kinh doanh mặt hàng quần áo nên đã tự trang bị bình chữa cháy để chủ động ứng phó trong trường hợp cần thiết”.

Thiếu tá Đỗ Hoàng Hải cho biết thêm: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục triển khai tập huấn về Luật Phòng cháy và chữa cháy cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Cùng với đó, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện công tác PCCC-CNCH, tập trung vận động hộ gia đình trên địa bàn trang bị bình chữa cháy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC-CNCH. Mặt khác, đơn vị đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC; tích cực xây dựng, nhân rộng mô hình PCCC-CNCH gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC-CNCH.