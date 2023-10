An Khê: Bàn giao nhà tình thương cho hộ ông Mạc Thanh Tùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên

(GLO)- Sáng 11-10, Hội Chữ thập đỏ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) bàn giao nhà tình thương cho hộ ông Mạc Thanh Tùng (tổ 1, phường An Tân). Dự lễ bàn giao có Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước; đại diện lãnh đạo UBND thị xã An Khê, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường An Tân.