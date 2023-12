Ấm áp những phần quà cho người khuyết tật

(GLO)- Hiện nay, tỷ lệ phụ nữ nông thôn ở Gia Lai được tiếp cận với nguồn nước sạch và nhà vệ sinh đủ tiêu chuẩn còn thấp so với mặt bằng chung của cả nước. Sự thiếu hụt này khiến chất lượng cuộc sống bị giảm sút. Xuất phát từ tình hình thực tế, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh đã xây dựng Đề án “Xây dựng gia đình 3 sạch, thực hiện chỉ tiêu 17.8 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”.

(GLO)- Sáng 29-11, UBND huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức H ội thi C án bộ cơ sở làm công tác giảm nghèo giỏi lần thứ IV , năm 2023.

(GLO)- Thời gian qua, phường An Phú (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.