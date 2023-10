Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo Quân khu 5 và đại diện lãnh đạo HĐND, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ diễn tập trong KVPT nhiệm kỳ 2020-2025. Quá trình lãnh đạo diễn tập đã quán triệt và vận dụng tốt cơ chế lãnh đạo của Đảng trong xây dựng KVPT theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị về “xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới”.

Về diễn tập cấp xã, cấp ủy các cấp đã ban hành chỉ thị, nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập; ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, cơ quan giúp việc, khung diễn tập các cấp theo quy định. Về diễn tập KVPT cấp huyện, trong giai đoạn chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, khung tập cấp huyện đã thông qua nội dung diễn tập nhằm nâng cao nhận thức về cơ chế lãnh đạo, điều hành trong chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào quá trình xử lý các tình huống. Các ban, ngành, đoàn thể, LLVT nhận định, đánh giá đúng tình hình, tham mưu, đề xuất các biện pháp xử lý các tình huống biểu tình, bạo loạn, Thiết quân luật giới nghiêm phù hợp, sát với thực tiễn.

Về diễn tập phòng thủ cấp tỉnh, trong giai đoạn chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, các vai tập chủ trì bám sát nguyên tắc lãnh đạo, điều hành các cuộc họp đúng thứ tự, thể hiện tốt phương pháp, tác phong trong diễn tập. Cuộc họp của UBND, HĐND tiến hành đúng trình tự, phát huy được dân chủ, gợi ý thảo luận, kết luận, biểu quyết phù hợp với tình hình nhiệm vụ đặt ra. Các lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng thể hiện vai trò trung tâm trong phối hợp tham mưu, đề xuất chuyển hoạt động địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giải quyết các tình huống bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh thực hiện tốt vai trò làm tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ.

Về diễn tập phòng thủ dân sự, cuộc diễn tập phòng-chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn huyện Kbang năm 2021 là cuộc diễn tập để rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự gắn với KVPT những năm tiếp theo. Về diễn tập phòng thủ dân sự cấp tỉnh, nội dung diễn tập vận hành cơ chế do Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành hướng dẫn khung tập của tỉnh, thị xã An Khê, phường An Phước tổ chức diễn tập. Quá trình vận hành cơ chế, khung tập đã thể hiện tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, điều hành các cuộc họp đúng trình tự các bước, ý kiến phát biểu chỉ đạo có trọng tâm, thể hiện tầm bao quát; nhận định đánh giá tình hình, tham mưu đề xuất tổ chức lực lượng, phương tiện ứng phó phù hợp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã biểu dương những kết quả mà các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt trong thời gian qua. Qua đó, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp trong nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh Nhân dân. Diễn tập trong khu vực phòng thủ của tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025 đã hoàn thành đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện, đáp ứng kế hoạch đề ra. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị: Thời gian tới, các địa phương, đơn vị cần thực hiện nghiêm các văn bản, quy định của Bộ Chính trị về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Cần tính đến đặc điểm tình hình địa phương để xây dựng kịch bản, kế hoạch diễn tập. Các bộ phận, thành viên tham gia diễn tập phải thực hiện đúng vai, theo kịch bản đã đề ra. Cùng với đó, các địa phương, đơn vị cần tập trung chuẩn bị nguồn lực, xây dựng kế hoạch, cơ sở vật chất chuẩn bị tốt cho quá trình diễn tập trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã đề nghị các đại biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để thực hiện tốt công tác diễn tập trong nhiệm kỳ tới. Tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân và Biên phòng toàn dân trong tình hình mới. Chủ động nắm tình hình, dự báo, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt các tình huống phát sinh trên địa bàn.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 20 tập thể và 40 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập trong khu vực phòng thủ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025.