232 cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn

Ngày 23-10, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an cho biết từ ngày 30-8 đến 15-10, các "tổ công tác đặc biệt" của Cục CSGT đã phối hợp với Công an các địa phương xử lý 6.391 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, 6.119 trường hợp (1.129 ôtô, 4.963 môtô, 26 xe máy điện, 1 xe ba bánh) vi phạm về nồng độ cồn, ghi nhận 232 trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức...

Ngoài ra, 46 trường hợp (12 ôtô, 33 môtô, 1 xe máy điện) không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn; 32 trường hợp người điều khiển phương tiện trong cơ thể có chất ma túy; 12 trường hợp vi phạm về tải trọng và kích thước hàng hóa, 187 trường hợp vi phạm khác.

Ngoài ra, quá trình kiểm tra, xử lý nồng độ cồn, tổ công tác đã phát hiện, lập biên bản, bàn giao cho công an địa phương khởi tố 8 vụ, 9 đối tượng. Chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra để xác minh, xử lý 37 vụ, trong đó 24 vụ liên quan đến ma túy, 10 vụ liên quan đến giấy phép lái xe không do cơ quan thẩm quyền cấp, 2 vụ không chấp hành có dấu hiệu chống người thi hành công vụ; 1 vụ có dấu hiệu đục số khung, số máy, gắn biển số không đúng với xe đang điều khiển (Đà Nẵng).

Theo Cục CSGT, việc gửi thông báo vi phạm về cơ quan, đơn vị đối với các cá nhân vi phạm đã tạo sự chuyển biến về nhận thức trong quần chúng nhân dân và các cơ quan tổ chức, từ người đứng đầu đến cán bộ chiến sĩ công nhân viên chức. Từ đó hình thành ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, mọi người khi tham gia giao thông đều bình đẳng, mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý không có vùng cấm.

Thời gian tới, Cục CSGT tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục gửi thông báo vi phạm của cán bộ, đảng viên, công chức đến cơ quan, đơn vị để xử lý nghiêm. Có văn bản chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý chuyên đề người điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn, quyết tâm hình thành bằng được thói quen, văn hóa "Đã uống rượu bia không lái xe". Trong quá trình xử lý vi phạm, phải triệt để, không né tránh với tinh thần thượng tôn pháp luật không có vùng cấm, không có ngoại lệ…