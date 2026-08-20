1.500 suất học bổng toàn phần đi học nước ngoài: Ai có cơ hội được nhận?

(GLO)- Học sinh THPT đoạt giải, sinh viên xuất sắc, người tốt nghiệp đại học loại giỏi, cán bộ nghiên cứu có thành tích nổi bật... nằm trong các nhóm có cơ hội nhận học bổng toàn phần để học tập, nghiên cứu tại các trường đại học hàng đầu thế giới.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 18-8-2026, phê duyệt Đề án “Chương trình học bổng toàn phần dành cho các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về các công nghệ chiến lược”.

Theo Đề án, đến hết năm 2035, Việt Nam phấn đấu tuyển chọn, cấp học bổng toàn phần cho 1.500 người đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài. Dự kiến có 100 người học đại học, 400 người học thạc sĩ, 500 người học tiến sĩ và 500 người nghiên cứu sau tiến sĩ. Cơ cấu này có thể điều chỉnh tùy nhu cầu đào tạo thực tế và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2035 tuyển chọn, cấp học bổng toàn phần cho 1.500 người đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài. Ảnh minh họa: VT

Đối tượng chung là công dân Việt Nam có năng lực học tập, nghiên cứu và tiềm năng phát triển cao, đáp ứng yêu cầu đầu vào của từng trình độ, chương trình tại các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới thuộc phạm vi Đề án.

Với trình độ đại học, cơ hội dành cho học sinh THPT hoặc sinh viên đại học năm thứ nhất đoạt giải nhất, nhì, ba tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia hoặc các kỳ thi quốc tế do Bộ GD&ĐT cử tham gia. Thành tích của ứng viên phải phù hợp với ngành phục vụ phát triển công nghệ chiến lược.

Nhóm này phải được các bộ, ngành, địa phương hoặc doanh nghiệp nhà nước giới thiệu, cử dự tuyển và ưu tiên tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.

Ngoài ra, sinh viên năm thứ nhất của các trường thuộc lực lượng công an, quân đội có kết quả học tập, rèn luyện đạt loại giỏi trở lên và được Bộ Công an hoặc Bộ Quốc phòng giới thiệu, cử dự tuyển cũng thuộc diện xét chọn.

Với trình độ thạc sĩ, ứng viên là người đang công tác tại cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, cơ sở giáo dục đại học; hoặc người được bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước giới thiệu, cử dự tuyển và ưu tiên tuyển dụng sau tốt nghiệp.

Điều kiện đáng chú ý là ứng viên phải tốt nghiệp đại học ngành phù hợp phục vụ phát triển công nghệ chiến lược, đạt loại giỏi trở lên hoặc tương đương.

Với trình độ tiến sĩ, nhóm đối tượng tương tự nhưng ứng viên phải tốt nghiệp thạc sĩ ngành phù hợp phục vụ phát triển công nghệ chiến lược và có kết quả học tập đạt từ 8 trở lên theo thang điểm 10 hoặc tương đương.

Đối với nghiên cứu sau tiến sĩ, ứng viên phải đang công tác tại cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ hoặc doanh nghiệp nhà nước.

Năng lực nghiên cứu phải được thể hiện qua công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín, bằng độc quyền sáng chế hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ đã được ứng dụng. Người dự tuyển cũng cần có kinh nghiệm chuyên môn và tiềm năng phát triển.

Ngành được cử đi đào tạo là những ngành, lĩnh vực và chương trình liên quan trực tiếp hoặc phục vụ phát triển các công nghệ chiến lược.

Các cơ sở đào tạo ở nước ngoài phải có thế mạnh trong lĩnh vực tương ứng, thuộc nhóm 500 hàng đầu thế giới theo ngành, lĩnh vực đào tạo tại các bảng xếp hạng quốc tế có uy tín ở thời điểm xét tuyển; chương trình phải được kiểm định hoặc công nhận chất lượng theo quy định của nước sở tại.

Theo lộ trình, việc tuyển chọn và cử người đi học ở nước ngoài được triển khai trong giai đoạn 2027-2035. Bộ GD&ĐT sẽ xác định chỉ tiêu hằng năm cho từng trình độ căn cứ nhu cầu nhân lực, số lượng và chất lượng ứng viên, khả năng tiếp nhận của cơ sở đào tạo và khả năng cân đối nguồn lực. Việc tuyển chọn được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch và cạnh tranh.