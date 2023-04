1 ngân hàng ở Bình Dương bị kẻ có súng xông vào cướp

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng bị bắt (GLO)- Ông Nguyễn Trọng Phùng-Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng bị bắt tạm giam về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại TP. Cao Bằng, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lân Thắng 6 năm tù vì tội chống phá Nhà nước Bị cáo Nguyễn Lân Thắng (trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội) bị tuyên phạt 6 năm tù giam về tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tuyên truyền chống Nhà nước, Nguyễn Lân Thắng bị phạt 6 năm tù (GLO)- Tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nguyễn Lân Thắng (SN 1975, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) bị phạt 6 năm tù.

Thưởng nóng lực lượng bắt một người Trung Quốc trốn truy nã ở Đà Nẵng Sáng 12.4, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng thưởng nóng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã phát hiện, bắt giữ một người Trung Quốc trốn truy nã ở biển Đà Nẵng.

An Khê: Vừa ra tù tiếp tục trộm cắp điện thoại (GLO)- Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đình Ơn (SN 1979, trú tại thôn An Điền Bắc, xã Cửu An, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt đối tượng tàng trữ số lượng lớn ma túy tại nhà Sau khi bị bắt quả tang về hành vi mua bán, lực lượng chức năng khám xét nơi ở của đối tượng phát hiện thêm lượng lớn ma túy.

Dùng căn cước công dân giả để làm thủ tục chuyển phát nhanh giấy tờ giả (GLO)- Ngày 11-4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Hải Phòng thông tin, vừa ra quyết định tạm giam 3 đối tượng để điều tra hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu rồi bán trên các nền tảng mạng xã hội.

Chư Prông triển khai công tác phòng-chống tội phạm ở cơ sở (GLO)- Ngày 11-4, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Chư Prông họp khai các chuyên đề phòng-chống tội phạm ở cơ sở.

Tân Hiệp Phát: Từ hợp đồng giả cách đến trốn thuế, chiếm đoạt tài sản Hợp đồng giả cách được hiểu là hợp đồng mà các bên thực hiện nhằm mục đích che giấu đi một hợp đồng khác và thông qua hợp đồng đó để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc của Tân Hiệp Phát là một ví dụ điển hình.

Khởi tố ba cha con ông Trần Quí Thanh thuộc công ty Tân Hiệp Phát Ngày 10/4, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát.

Bắt đối tượng bị truy nã về hành vi giết người (GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Chư Prông phối hợp với Công an TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Hải (SN 2004, trú tại thôn Bắc Thái, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông).

Clip người đàn ông bị đánh ở phường Tây Sơn: Nạn nhân mong cơ quan chức năng sớm điều tra ra hung thủ (GLO)-Chiều 10-4, ông Võ Ngọc A. (trú phường Tây Sơn, TP. Pleiku) xác nhận ông chính là người bị một nhóm đàn ông đấm đá túi bụi tại phường Tây Sơn trong clip lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua. Ông A. bày tỏ sự lo lắng và mong muốn cơ quan chức năng của tỉnh sớm điều tra ra nhóm đối tượng đã hành hung mình.

Khởi tố bị can sát hại nữ kế toán đang mang thai ở Bình Dương Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam ông Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), để điều tra làm rõ hành vi sát hại nữ kế toán tại công ty.

Đak Lak: Bắt đối tượng phá hoại chính sách đại đoàn kết (GLO)- VKSND tỉnh Đak Lak vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can 2 đối tượng tổ các hoạt động nhằm phá hoại chính sách đại đoàn kết.

Vụ "chuyến bay giải cứu": Cặp đôi đưa hàng triệu USD hối lộ để "chạy án" Lê Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky, và Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Bluesky, bị cáo buộc đã đưa hối lộ hơn 100 tỉ đồng, trong đó có số tiền 2.650.000 USD đưa cho cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội để "chạy án".



Tìm người bị hại của bà Huỳnh Thị Mỹ Chi (GLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm đối với bà Huỳnh Thị Mỹ Chi.

Công an TP HCM bắt khẩn cấp người phụ nữ trộm két sắt trị giá 3,5 tỉ đồng Khi ông chủ đi công tác xa, 1 phụ nữ đã trộm két sắt có nhiều tài sản trị giá 3,5 tỉ đồng nhưng bị Công an TP HCM bắt ngay sau đó.

Xem thêm