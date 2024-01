Xử phạt 2 cơ sở kinh doanh thực phẩm tại phường Thắng Lợi và Phù Đổng

(GLO)- Chiều 18-1, đoàn khảo sát do ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Chư Sê về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Thu Nương (tổ 11, thị trấn Chư Sê).

(GLO)- Sáng 18-1, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và An ninh thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và An ninh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.