Tin liên quan Vietcombank Bắc Gia Lai nhận phụng dưỡng 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng

Trải qua chặng đường 5 năm xây dựng và phát triển, hoạt động Công đoàn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Chi ủy, Ban Giám đốc Chi nhánh và Ban Thường vụ Công đoàn Vietcombank. Công đoàn cơ sở (CĐCS) Vietcombank Bắc Gia Lai đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống NLĐ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh, xây dựng được tập thể có tính thống nhất cao, đời sống đoàn viên, NLĐ ngày càng ổn định, bộ máy tổ chức của CĐCS gọn nhẹ phù hợp quy mô hoạt động của Chi nhánh. Trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, NLĐ tăng cả về chất lượng và số lượng. Tính đến nay, Chi nhánh có 7 tổ Công đoàn với 90 đoàn viên (trong đó có 49 nữ). Về trình độ chuyên môn, cao học 19 người (chiếm 21,1%), đại học 70 người (chiếm 77,78%), cao đẳng 1 người (chiếm 1,12%).

Với phương châm lấy đoàn viên, NLĐ làm trung tâm, CĐCS Chi nhánh luôn đổi mới các hình thức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên, NLĐ; thường xuyên phát động các phong trào thi đua, đánh giá thi đua khách quan, dân chủ, công bằng… để việc thi đua thực sự là động lực thúc đẩy mọi phong trào hoạt động trong đơn vị đạt kết quả tốt. Chi nhánh luôn đảm bảo việc làm và các chế độ, chính sách đối với NLĐ. Tiền lương được chi trả tới từng cán bộ gắn với yêu cầu công việc được giao, trình độ chuyên môn, chất lượng, khối lượng hoàn thành công việc tương xứng với giá trị đóng góp trong đơn vị; việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện đúng quy định của Nhà nước. Bên cạnh việc NLĐ được hưởng cơ chế tiền lương ở mức cao so với hệ thống, Chi nhánh còn thực hiện tốt các chế độ phúc lợi, điều kiện và môi trường làm việc của NLĐ ngày càng được nâng cao, hiện đại. Công đoàn cơ sở Chi nhánh đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước tới đoàn viên, NLĐ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, CĐCS Chi nhánh đã triển khai đến đoàn viên, NLĐ tích cực tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến-Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Trung ương tổ chức. Chi nhánh đã có 9 sáng kiến đăng ký trên hệ thống phần mềm trực tuyến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Phong trào thi đua người tốt, việc tốt được quan tâm và phát động sâu rộng tới đoàn viên, NLĐ, có nhiều tấm gương sáng như giao dịch viên, thủ quỹ, kiểm ngân giữ vững phẩm chất trung thực, liêm khiết đã nêu cao giá trị đạo đức nghề nghiệp, trả lại tiền thừa cho khách hàng. Từ những việc làm cụ thể nêu trên đã xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người cán bộ ngân hàng, góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Chi nhánh trên địa bàn.

Ban Giám đốc, Ban Chấp hành CĐCS Chi nhánh luôn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và chia sẻ những khó khăn, thực hiện tốt công tác đối thoại để kịp thời xử lý các vấn đề vướng mắc, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Do đó, đoàn viên, NLĐ cùng chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, quy mô kinh doanh tăng trưởng hiệu quả và bền vững, chất lượng hoạt động được kiểm soát chặt chẽ. Năm 2022, huy động vốn đạt hơn 2.436 tỷ đồng (tăng 1.147 tỷ đồng so với năm 2019, đạt 105% kế hoạch); tổng dư nợ tín dụng đạt 6.038 tỷ đồng (tăng 1.663 tỷ đồng so với năm 2019, đạt 101% kế hoạch); lợi nhuận đạt hơn 178 tỷ đồng (tăng hơn 108 tỷ đồng so với năm 2019, đạt 98,8% kế hoạch). Bên cạnh đó, tất cả các mặt hoạt động kinh doanh đã hoàn thành và một số chỉ tiêu vượt kế hoạch trụ sở chính giao.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song CĐCS Chi nhánh đã phát động đến đoàn viên, NLĐ tham gia nhiều hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thể chất và tăng cường mối quan hệ giao lưu, đoàn kết, gắn bó. Công đoàn cơ sở Chi nhánh đã đẩy mạnh tuyên truyền về “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”, “Sổ tay văn hóa Vietcombank”, “Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp”, phát động đoàn viên, NLĐ đổi mới phong cách giao dịch, nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương, xây dựng văn hóa Vietcombank; đồng thời tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với mục tiêu xuyên suốt hướng tới một ngân hàng xanh, phát triển bền vững vì cộng đồng, hoạt động an sinh xã hội được CĐCS Chi nhánh quan tâm triển khai với nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa. Trong giai đoạn 2019-2022, ngân sách dành cho hoạt động an sinh xã hội hơn 3,7 tỷ đồng, trong đó có thể kể đến một số chương trình nổi bật như: xây dựng 20 căn nhà cho hộ nghèo tại huyện Kbang trị giá 1 tỷ đồng; tài trợ 1 tỷ đồng cho xã Tú An (thị xã An Khê) xây dựng Trường Tiểu học Lê Văn Tám; ủng hộ 222 triệu đồng mua vật tư y tế phòng-chống dịch Covid-19; tài trợ học bổng cho học sinh với tổng trị giá 90 triệu đồng; nhận phụng dưỡng 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng; ủng hộ kinh phí xây dựng 3 căn nhà theo chương trình “Mái ấm biên cương” với tổng giá trị 150 triệu đồng; tài trợ kinh phí xây dựng 3 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo trên địa bàn TP. Pleiku với số tiền 50 triệu đồng/căn. Đồng thực, hiện chương trình an sinh xã hội “Vietcombank chung tay vì người nghèo” tặng 1.000 suất quà Tết Nguyên đán 2023 với tổng giá trị 500 triệu đồng. Ngoài ra, CĐCS và Đoàn Thanh niên Chi nhánh còn tổ chức thăm, tặng quà Tết Thiếu nhi và Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; tham gia hiến máu nhân đạo, thực hiện chương trình trồng 1.000 cây xanh góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên rừng…

Với chủ đề “Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện: Đoàn kết-Hiệu quả-Bền vững”, Ban Chấp hành CĐCS Chi nhánh nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; kiện toàn tổ chức Công đoàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao trình độ và năng lực cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; đẩy mạnh và nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, NLĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao và tác phong làm việc văn minh hiện đại trong thời kỳ 4.0. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với mục tiêu kinh doanh, các mục tiêu chuyển đổi số; chú trọng phát động thi đua lao động giỏi, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến trong quy trình nghiệp vụ, số hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng; triển khai có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội gắn với xây dựng hình ảnh, uy tín của Vietcombank nói chung và của Vietcombank Bắc Gia Lai nói riêng.