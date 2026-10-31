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Xã Tuy Phước khánh thành 3 công trình hạ tầng với tổng vốn đầu tư gần 7 tỷ đồng

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PHÚ HÒA
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(GLO)- Chiều 30-10, UBND xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ khánh thành 3 công trình hạ tầng với tổng vốn đầu tư gần 7 tỷ đồng.

3 công trình hạ tầng vừa khánh thành gồm: Công viên đầu cầu Bạn Xoài; nâng cấp, mở rộng tuyến đường bê tông xi măng Hưng Nghĩa - Phước Hiệp; tuyến giao thông Lộc An - Lộc Ninh.

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Tuyến đường Hưng Nghĩa - Phước Hiệp sau khi được nâng cấp, mở rộng sẽ tạo thuận lợi cho người dân đi lại và phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Nhật Trường

Trong đó, Công viên đầu cầu Bạn Xoài có diện tích hơn 1.070 m², tổng mức đầu tư hơn 1,46 tỷ đồng. Công trình được xây dựng trên khu đất trũng thấp, trước đây thường xuyên đọng nước, mất vệ sinh môi trường.

Việc đưa công viên vào sử dụng góp phần cải thiện cảnh quan, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, vui chơi và rèn luyện thể dục thể thao cho người dân.

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Công viên đầu cầu Bạn Xoài tạo không gian vui chơi, sinh hoạt cộng đồng cho người dân địa phương. Ảnh: Nhật Trường

Đối với hạ tầng giao thông, tuyến Hưng Nghĩa - Phước Hiệp được nâng cấp, mở rộng với chiều dài hơn 1 km, tổng mức đầu tư gần 2,88 tỷ đồng.

Tuyến Lộc An - Lộc Ninh có chiều dài 1.086 m, được sửa chữa, nâng cấp với tổng mức đầu tư gần 2,58 tỷ đồng.

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Tuyến giao thông Lộc An - Lộc Ninh (xã Tuy Phước) được nâng cấp, mở rộng. Ảnh: Nhật Trường

Các công trình tập trung khắc phục những đoạn đường xuống cấp, mở rộng mặt đường, gia cố lề đường và bổ sung các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

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Đại diện chính quyền địa phương và người dân tại lễ khánh thành công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường Hưng Nghĩa - Phước Hiệp. Ảnh: Nhật Trường

Việc hoàn thành, đưa vào sử dụng 3 công trình góp phần cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa, phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

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