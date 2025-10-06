Xả súng kinh hoàng ở Sydney, khiến 20 người bị thương

(GLO)- Cảnh sát bang New South Wales miêu tả vụ việc là “nghiêm trọng và kinh hoàng”, tuy nhiên cho biết chưa phát hiện mối liên hệ nào giữa vụ xả súng này với khủng bố hay tội phạm băng nhóm.

Sự việc xảy ra tối 5-10 ở tuyến đường tại khu vực Inner West thuộc thành phố Sydney của Australia, khi một tay súng xả đạn bừa bãi vào lực lượng hành pháp và các phương tiện đi ngang qua. Giới chức cho biết tay súng đã bắn “50-100 phát đạn”.

Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng ở Sydney, Australia ngày 5-10. Ảnh: ABC

Nhân chứng cho biết họ nghe nhiều tiếng nổ lớn, nhìn thấy tia lửa, khói và choáng váng trước diễn biến nhanh chóng của vụ việc.

Cảnh sát thông tin một người đàn ông tự đến bệnh viện với vết thương do súng bắn sau vụ việc và đang trong tình trạng "nguy kịch". Trong khi 19 người khác bị thương do mảnh đạn hoặc mảnh kính vỡ, một số người được đưa đến bệnh viện.

Cảnh sát huy động lực lượng lớn tới hiện trường, phong tỏa con phố rồi tiến vào căn hộ phía trên một cửa hàng, bắt người đàn ông 60 tuổi và thu giữ hai khẩu súng trường. Nghi phạm được đưa tới bệnh viện để điều trị vết thương.

Ủy viên cảnh sát bang New South Wales, ông Mal Lanyon, mô tả vụ xả súng là “nghiêm trọng và kinh hoàng”. Vẫn chưa rõ động cơ của tay súng, nhưng ông cho biết “không có mối liên hệ nào được biết đến với hoạt động khủng bố hay bất kỳ hoạt động băng đảng nào”.

Một cuộc điều tra của cảnh sát đang được tiến hành. Cảnh sát đã loại trừ khả năng vụ nổ súng liên quan đến khủng bố.

Xả súng hiếm khi xảy ra ở Australia. Nước này đã ban hành lệnh cấm vũ khí tự động và bán tự động kể từ năm 1996, thời điểm xảy ra vụ tay súng sát hại 35 người tại thị trấn Port Arthur ở bang Tasmania.

Vào tháng 8, nghi phạm Dezi Freeman đã bỏ trốn sau khi bị cáo buộc sát hại 2 cảnh sát. Nghi phạm vẫn lẩn trốn, hiện chưa bị bắt.

Năm 2022, 6 người, trong đó có hai cảnh sát, bị sát hại trong vụ xả súng gần thị trấn Wieambilla tại bang Queensland.

Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra sự việc.