Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Xả súng kinh hoàng ở Sydney, khiến 20 người bị thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG KHOA (Tổng hợp)

(GLO)- Cảnh sát bang New South Wales miêu tả vụ việc là “nghiêm trọng và kinh hoàng”, tuy nhiên cho biết chưa phát hiện mối liên hệ nào giữa vụ xả súng này với khủng bố hay tội phạm băng nhóm.

Sự việc xảy ra tối 5-10 ở tuyến đường tại khu vực Inner West thuộc thành phố Sydney của Australia, khi một tay súng xả đạn bừa bãi vào lực lượng hành pháp và các phương tiện đi ngang qua. Giới chức cho biết tay súng đã bắn “50-100 phát đạn”.

xa-sung-sydney.jpg
Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng ở Sydney, Australia ngày 5-10. Ảnh: ABC

Nhân chứng cho biết họ nghe nhiều tiếng nổ lớn, nhìn thấy tia lửa, khói và choáng váng trước diễn biến nhanh chóng của vụ việc.

Cảnh sát thông tin một người đàn ông tự đến bệnh viện với vết thương do súng bắn sau vụ việc và đang trong tình trạng "nguy kịch". Trong khi 19 người khác bị thương do mảnh đạn hoặc mảnh kính vỡ, một số người được đưa đến bệnh viện.

Cảnh sát huy động lực lượng lớn tới hiện trường, phong tỏa con phố rồi tiến vào căn hộ phía trên một cửa hàng, bắt người đàn ông 60 tuổi và thu giữ hai khẩu súng trường. Nghi phạm được đưa tới bệnh viện để điều trị vết thương.

Ủy viên cảnh sát bang New South Wales, ông Mal Lanyon, mô tả vụ xả súng là “nghiêm trọng và kinh hoàng”. Vẫn chưa rõ động cơ của tay súng, nhưng ông cho biết “không có mối liên hệ nào được biết đến với hoạt động khủng bố hay bất kỳ hoạt động băng đảng nào”.

Một cuộc điều tra của cảnh sát đang được tiến hành. Cảnh sát đã loại trừ khả năng vụ nổ súng liên quan đến khủng bố.

Xả súng hiếm khi xảy ra ở Australia. Nước này đã ban hành lệnh cấm vũ khí tự động và bán tự động kể từ năm 1996, thời điểm xảy ra vụ tay súng sát hại 35 người tại thị trấn Port Arthur ở bang Tasmania.

Vào tháng 8, nghi phạm Dezi Freeman đã bỏ trốn sau khi bị cáo buộc sát hại 2 cảnh sát. Nghi phạm vẫn lẩn trốn, hiện chưa bị bắt.

Năm 2022, 6 người, trong đó có hai cảnh sát, bị sát hại trong vụ xả súng gần thị trấn Wieambilla tại bang Queensland.

Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra sự việc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Quang cảnh cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Ảnh: Reuters

Tin thế giới 12-9: Mỹ: Tìm thấy súng trường, công bố ảnh nghi phạm trong cuộc truy lùng kẻ sát hại Charlie Kirk

(GLO)- Tìm thấy súng trường, công bố ảnh nghi phạm trong cuộc truy lùng kẻ sát hại Charlie Kirk; Với sự ủng hộ của Mỹ, Hội đồng Bảo an LHQ lên án các cuộc tấn công vào Qatar; Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro bị kết tội âm mưu đảo chính...là những tin tức quốc tế đáng chú ý sáng 12-9.

Có thể bạn quan tâm

Châu Âu ủng hộ kế hoạch “bức tường UAV” trước những mối đe dọa từ Nga

Tin thế giới sáng 2-10: Châu Âu ủng hộ kế hoạch “bức tường UAV” trước những mối đe dọa từ Nga

Thế giới

(GLO)- Châu Âu ủng hộ kế hoạch “bức tường UAV” trước những mối đe dọa từ Nga, Nga phản ứng gay gắt về việc EU sử dụng tài sản bị đóng băng, Israel ra tối hậu thư với người dân Gaza City, Động đất Philippines: 69 người thiệt mạng... là những tin tức thế giới nổi bật sáng 2-10-2025. 

Nga bất ngờ phát động chiến dịch tấn công lớn tại Dnipropetrovsk. Ảnh: TST

Nga mở chiến dịch lớn, Ukraine hoảng loạn rút lui, NATO choáng váng trước “cuộc chiến UAV”

Thế giới

(GLO)- Cuối tháng 9-2025, chiến sự Ukraine bất ngờ leo thang khi Nga tung lực lượng dự bị mở chiến dịch quy mô lớn ở Dnipropetrovsk và Donetsk, tạo ra tình thế hỗn loạn tại các phòng tuyến của Kiev. Trong khi đó, NATO choáng váng trước “cuộc chiến UAV” giá rẻ lấn át sức mạnh truyền thống.

Biểu tượng của YouTube. Ảnh: AFP/TTXVN

YouTube chi 22 triệu USD để giải quyết vụ kiện liên quan tài khoản của Tổng thống Donald Trump

Thế giới

(GLO)- Theo tài liệu tòa án công bố ngày 29-9, công ty công nghệ YouTube đã chấp thuận trả 22 triệu USD để giải quyết vụ kiện do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng sau khi nền tảng này đình chỉ tài khoản của ông liên quan đến vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội ngày 6-1-2021.

null