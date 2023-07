World Cup 2023: 'Tân binh' đầu tiên giành 3 điểm

Chiều 25/7 (giờ Việt Nam), lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2023 khởi đầu bằng cuộc so tài giữa 2 đội bảng A, chủ nhà New Zealand và Đội tuyển (ĐT) nữ Philippines.

Trước sự chứng kiến của hơn 32.000 khán giả trên SVĐ Wellington, hứng khởi sau chiến thắng trận ra quân, các cầu thủ New Zealand vốn được đánh giá cao hơn Philippines đã dồn sức tấn công phủ đầu nhằm giành lợi thế.

"Chịu trận" chừng 10 phút đầu hiệp 1, đội bóng Đông Nam Á dần giành lại thế chủ động để vừa có thể phản công, vừa tận dụng cơ hội tấn công.

Do thể hình không hề thua kém các cầu thủ New Zealand nên khả năng tranh chấp bóng của Philippines rất hiệu quả. Trong khi đó, vì chơi ít biến hóa nên đội chủ nhà thường bế tắc trong những đợt tấn công về khung thành đối thủ. Rồi bước ngoặt trận đấu xảy ra vào phút 24 (hiệp 1).

Trong một pha đá phạt, cầu thủ Philippines sút bóng vào vòng 16m50 trước cầu môn đội chủ nhà. Đón bóng từ đồng đội, ngôi sao của Philippines- Sarina Bolden - nhảy cao đánh đầu ghi bàn mở tỉ số.

Bàn thắng của đối thủ khiến ĐT nữ New Zealand thoáng chút choáng váng nhưng rồi họ lại tiếp tục gây sức ép về phía khung thành Philiipnes. Mặc dù vậy, cách phòng ngự kín kẽ cùng với màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Olivia McDaniel của Philippines đã khiến đội chủ nhà không thể xoay chuyển tình thế.

Sang hiệp 2, ĐT nữ New Zealand không còn cách nào khác là phải dồn lên tấn công dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, cũng như trong hiệp 1, các cầu thủ Philippines vẫn đứng vững cho đến khi trong tài báo hiệu trận đấu kết thúc vào phút 90+5.

Như vậy, ĐT nữ Philippines là đội "tân binh" đầu tiên ghi bàn thắng và giành được chiến thắng tại World Cup 2023.

Trước đó ở vòng 1, cả 8 đội bóng lần đầu dự World Cup không đội nào giành được chiến thắng và cũng không ghi được bàn thắng nào.

Chiến thắng của ĐT nữ Philippines đã khiến cho nội tình bảng A trở nên rất hấp dẫn. Trong đó, cả New Zealand, Thụy Sĩ và Philippines đều có thể tranh chấp 2 tấm vé đi tiếp do đã thắng 1 trận. Còn ĐT nữ Na Uy (đã thua New Zealnd trận ra quân) nếu thắng Thụy Sĩ thì cả 4 đội sẽ bước vào "trận chung kết" lượt trận cuối vòng bảng để phân định ngôi cao thấp.