Chinh phục 19,08 km đường chạy mừng Quốc khánh, lan tỏa yêu thương đến học sinh nghèo

(GLO)- Sáng 17-8, tại xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai), 100 runner cùng nhau xuất phát trên cung đường dài 19,08 km, hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Các runner hào hứng trên đường chạy. Ảnh: M.C

Chương trình do Câu lạc bộ Gia Lai Marathon và Mang Yang Runners phối hợp tổ chức. Cung đường chạy khởi đầu từ Đài tưởng niệm xã Mang Yang, đi qua các tuyến đường Trần Phú-Tôn Thất Tùng-Lê Hồng Phong-Vành Đai-Lê Quý Đôn và kết thúc tại Đài tưởng niệm.

Không đặt nặng thành tích, sự kiện hướng tới tinh thần trải nghiệm, rèn ý chí và sự bền bỉ cho mỗi người tham gia.

Sau khi về đích, các runner tiếp tục lan tỏa tinh thần thiện nguyện. Câu lạc bộ Gia Lai Marathon, Mang Yang Runners phối hợp cùng Câu lạc bộ Music Trường THPT Phan Bội Châu đã trao 50 suất quà (400 nghìn đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại làng Đê Kjêng (xã Ayun). Nguồn kinh phí được trích từ chương trình ca nhạc Sóng Concert 2025 và sự đóng góp của các nhà tài trợ.

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại làng Đê Kjêng (xã Ayun). Ảnh: M.C

Những phần quà ý nghĩa góp phần động viên các em trước thềm năm học mới, giúp các em có thêm động lực để tiếp tục vươn lên, đạt kết quả cao trong học tập.