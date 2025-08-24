Đánh bại U17 TP. Hồ Chí Minh, U17 Hoàng Anh Gia Lai vươn lên ngôi đầu

(GLO)- Chiều 23-8, các cầu thủ U17 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có cuộc đối đầu với U17 TP. Hồ Chí Minh trong khuôn khổ vòng loại bảng C Giải U17 Quốc gia 2025.

Trước đó, đội chủ sân Hàm Rồng chỉ giành được 4 điểm sau khi thắng U17 SHB Đà Nẵng 1-0 và hòa 0-0 với U17 Quảng Ngãi. Trong khi đó, U17 TP. Hồ Chí Minh có 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận.

Trận đấu diễn ra căng thẳng với 1 bàn thắng duy nhất được ghi. Ảnh: Anh Tuấn

Bởi vậy, đội khách chính là đối thủ trực tiếp của U17 HAGL trong việc cạnh tranh tấm vé vào vòng chung kết. Với tính chất của một trận cầu 6 điểm, hai đội đã thể hiện lối chơi quyết tâm, máu lửa.

Cả hai bên tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm, đặc biệt là U17 TP. Hồ Chí Minh khi họ kiểm soát bóng tốt hơn. Tuy nhiên, phải đến nửa cuối hiệp 2, thế bế tắc mới được khai thông và người làm được điều đó chính là đội bóng trẻ phố núi.

Phút 71, tận dụng sai lầm của hậu vệ đối phương, Nguyên Vỹ xử lý kỹ thuật rồi dứt điểm hạ gục thủ môn đội khách, ghi bàn thắng ấn định tỷ số 1-0 cho U17 HAGL.

Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Bùi Xuân Hiếu đã vươn lên vị trí đầu bảng, vượt qua chính U17 TP. Hồ Chí Minh với 7 điểm có được.