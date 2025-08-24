Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Đánh bại U17 TP. Hồ Chí Minh, U17 Hoàng Anh Gia Lai vươn lên ngôi đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 23-8, các cầu thủ U17 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có cuộc đối đầu với U17 TP. Hồ Chí Minh trong khuôn khổ vòng loại bảng C Giải U17 Quốc gia 2025.

Trước đó, đội chủ sân Hàm Rồng chỉ giành được 4 điểm sau khi thắng U17 SHB Đà Nẵng 1-0 và hòa 0-0 với U17 Quảng Ngãi. Trong khi đó, U17 TP. Hồ Chí Minh có 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận.

tran-dau-da-dien-ra-cang-thang-voi-duy-nhat-1-ban-thang-duoc-ghi-anh-anh-tuan.jpg
Trận đấu diễn ra căng thẳng với 1 bàn thắng duy nhất được ghi. Ảnh: Anh Tuấn

Bởi vậy, đội khách chính là đối thủ trực tiếp của U17 HAGL trong việc cạnh tranh tấm vé vào vòng chung kết. Với tính chất của một trận cầu 6 điểm, hai đội đã thể hiện lối chơi quyết tâm, máu lửa.

Cả hai bên tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm, đặc biệt là U17 TP. Hồ Chí Minh khi họ kiểm soát bóng tốt hơn. Tuy nhiên, phải đến nửa cuối hiệp 2, thế bế tắc mới được khai thông và người làm được điều đó chính là đội bóng trẻ phố núi.

Phút 71, tận dụng sai lầm của hậu vệ đối phương, Nguyên Vỹ xử lý kỹ thuật rồi dứt điểm hạ gục thủ môn đội khách, ghi bàn thắng ấn định tỷ số 1-0 cho U17 HAGL.

Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Bùi Xuân Hiếu đã vươn lên vị trí đầu bảng, vượt qua chính U17 TP. Hồ Chí Minh với 7 điểm có được.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

'Mũi khoan' mới của U23 Việt Nam

'Mũi khoan' mới của U23 Việt Nam

Bóng đá

Nguyễn Công Phương là cầu thủ trẻ tuổi nhất trong đội hình U23 Việt Nam song góp công lớn giúp đội nhà đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025 một cách thuyết phục.

null