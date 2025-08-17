Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Khai mạc giải bóng đá tranh cúp Dương Nguyễn Sport năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 15-8, Giải bóng đá chào mừng Quốc khánh 2-9 tranh cúp Dương Nguyễn Sport năm 2025 đã khai mạc tại Khu tổng hợp thể thao Nam Phong (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).

Giải đấu diễn ra từ ngày 15 đến 17-8, quy tụ 18 đội bóng nam và nữ với 250 cầu thủ đến từ các trung tâm bóng đá cộng đồng trên địa bàn tỉnh như: Nam Yang, Bùi Văn Long, Đan Lê Sport, Đak Đoa CFC, Dương Nguyễn Sport...

e0faa6e86ac6e298bbd7-1.jpg
Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: D.N

Các đội thi đấu 5 nội dung ở các nhóm tuổi U9, U11, U13, U15 đối với nam và duy nhất nhóm tuổi U15 đối với nữ.

Đây là sân chơi lành mạnh, tạo cơ hội để các cầu thủ giao lưu, học hỏi, cọ xát, thể hiện tài năng và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá; đồng thời, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí chiến đấu và lòng yêu nước trong mỗi thành viên tham gia.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

'Mũi khoan' mới của U23 Việt Nam

'Mũi khoan' mới của U23 Việt Nam

Bóng đá

Nguyễn Công Phương là cầu thủ trẻ tuổi nhất trong đội hình U23 Việt Nam song góp công lớn giúp đội nhà đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025 một cách thuyết phục.

Các cựu cầu thủ tham gia giao lưu bóng đá chào mừng ngày sáp nhập tỉnh Gia Lai (mới) trong tinh thần gắn kết.

Gia Lai: Cuộc hội ngộ của những cựu cầu thủ phố biển và phố núi

Thể thao

(GLO)- Chiều 19-7, tại Sân vận động Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), trận giao lưu bóng đá giữa các cựu cầu thủ Bình Định và Gia Lai đã diễn ra trong không khí ấm áp, chào mừng ngày sáp nhập tỉnh. Đây thật sự là cuộc hội ngộ chan chứa nghĩa tình của những cựu cầu thủ phố biển và phố núi.

null