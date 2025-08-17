Khai mạc giải bóng đá tranh cúp Dương Nguyễn Sport năm 2025

(GLO)- Ngày 15-8, Giải bóng đá chào mừng Quốc khánh 2-9 tranh cúp Dương Nguyễn Sport năm 2025 đã khai mạc tại Khu tổng hợp thể thao Nam Phong (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).

Giải đấu diễn ra từ ngày 15 đến 17-8, quy tụ 18 đội bóng nam và nữ với 250 cầu thủ đến từ các trung tâm bóng đá cộng đồng trên địa bàn tỉnh như: Nam Yang, Bùi Văn Long, Đan Lê Sport, Đak Đoa CFC, Dương Nguyễn Sport...

Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: D.N

Các đội thi đấu 5 nội dung ở các nhóm tuổi U9, U11, U13, U15 đối với nam và duy nhất nhóm tuổi U15 đối với nữ.

Đây là sân chơi lành mạnh, tạo cơ hội để các cầu thủ giao lưu, học hỏi, cọ xát, thể hiện tài năng và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá; đồng thời, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí chiến đấu và lòng yêu nước trong mỗi thành viên tham gia.